Eislauf wird in Fürth vom Frost unabhängig

Auf der Tennisanlage des TV 1860 öffnet an diesem Wochenende die neue Ice-Free-Arena aus Kunststoff - vor 13 Minuten

FÜRTH - Die ersten Schneeflocken sind fürs Wochenende in den Mittelgebirgen angekündigt. Freuen können sich aber auch Wintersportler im mittelfränkischen Flachland. Beim TV Fürth 1860 steht ab heute eine wetterunabhängige und energieneutrale Eislaufbahn zur Verfügung.

Am vergangenen Donnerstag haben diese jungen Eistänzerinnen das neue Trainingsangebot an der Fürther Coubertinstraße bereits bei Flutlicht getestet. © Nicole Meyer-Witt



Am vergangenen Donnerstag haben diese jungen Eistänzerinnen das neue Trainingsangebot an der Fürther Coubertinstraße bereits bei Flutlicht getestet. Foto: Nicole Meyer-Witt



Die Ice-Free-Arena öffnet um 17 Uhr auf der Tennisanlage des Sportvereins an der Coubertinstraße ihre Pforten. Es ist die einzige Eislaufbahn in Bayern, für die ein in den Wintermonaten ungenutzter Tennisplatz umfunktioniert wurde.

Ihre Oberfläche besteht aus Kunststoffplatten, die speziell für den Eiskunstlauf, für Eishockey und Eisstockschießen entwickelt wurden und den Outdoor-Spaß damit unabhängig von Wetter und Energie machen. Sie besteht aus einer 240 Quadratmeter großen Schlittschuhbahn und einer separaten Eisstockbahn. Einsatzbereit ist sie im Temperaturbereich von – 40 bis + 40 Grad Celsius. Familien, Kinder, Schulklassen, Firmen und alle, die Spaß am Schlittschuhlaufen haben, sind die Zielgruppe der neuen Anlage.

Im Rahmen des regulären Betriebs soll es auch eine Reihe von Events geben wie beispielsweise Eis-Disco und Halloween on Ice. Zudem kann die Bahn für individuelle Veranstaltungen wie Kindergeburtstage oder Firmenfeiern, die in Zusammenarbeit mit dem Tennisclubrestaurant "Mio Mio" durchgeführt werden, gebucht werden. Das Projekt wird ausschließlich ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern geschultert. Gewinne sollen in die Kinder- und Jugendarbeit fließen.

Ihre Pforten öffnet die Eislaufarena unter der Woche jeden Nachmittag – nur montags ist Ruhetag. Am Wochenende steht sie zusätzlich auch am Vormittag offen. Für Schulen gibt es donnerstags die Möglichkeit, die Bahn zwischen 8 und 14 Uhr zu buchen. Auch an Nachtschwärmer wurde gedacht: Freitags und samstags ist erst um 22 Uhr Schluss. Und wer keine eigenen Schlittschuhe dabei hat, für den gibt es einen Schlittschuh- und Laufhilfenverleih. Der Eintritt kostet 4,50 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro. Kinder unter vier Jahren sind frei. Leihschlittschuhe gibt es für fünf Euro, Laufhilfen gibt es für vier Euro, geschliffen werden die Kufen für fünf Euro.

Wer richtiges Eis bevorzugt, muss noch bis Anfang Dezember warten. Dann beginnt auch auf der künstlich gekühlten Eislaufbahn am Zirndorfer Bibertbad die Saison. Die Vorbereitungen laufen schon jetzt an. So wird der Sanitätsraum komplett saniert. In 14 Tagen startet dann der Aufbau der Eisfläche. Kunststoffplatten wurden auch in Zirndorf bereits getestet, aber wieder verworfen

di