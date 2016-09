Ende der B 8-Großbaustelle in Sicht

Auffahrt Burgfarrnbach-West ist offen — Verkehr rollt ab 23. September wieder vierspurig

FÜRTH - Ende absehbar: Die Generalsanierung der Bundesstraße B 8 liegt in den letzten Zügen. Ab Freitag, 23. September, sollen alle vier Fahrspuren der Hauptverkehrsachse im Fürther Westen offen sein. Schon jetzt gelangen Autofahrer wieder über die Auffahrt Burgfarrnbach-West in die Stadt.

Noch rollt auf der B 8 der Verkehr nur einspurig in jede Richtung, doch die Auffahrt Burgfarrnbach-West (rechts im Bild), die auch zum Fürther Klinikum führt, ist bereits wieder geöffnet. © Foto: Edgar Pfrogner



Die Arbeiten an der „Verbindungsrampe“ waren schneller geschafft als gedacht. Wie Daniel Schwarz, beim Staatlichen Bauamt Nürnberg Leiter der Straßenverwaltung im Landkreis Fürth, auf Nachfrage sagte, gingen Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten in nur fünf statt sechs Wochen über die Bühne, weil es zuletzt kaum geregnet hat. Die Auffahrt zur Würzburger Straße kann seit Dienstag wieder befahren werden.

Noch circa zwei Wochen bleibt die B 8 ein Nadelöhr. Bis 23. September rollt der Verkehr zwischen Deponiebrücke und Burgfarrnbach-West in jeder Fahrtrichtung weiter einspurig, wenn auch inzwischen auf der jeweils „richtigen“ Seite. Solange müssen Pendler einkalkulieren, dass Baustellen-Staus ihre Fahrt behindern. Laut Schwarz ist die umfassende Sanierung der Bundesstraße so gut wie abgeschlossen. Auf dem eben erneuerten Abschnitt in Richtung Fürth seien noch Betongleitwände aufzustellen, ansonsten stünden nurmehr Markierungs- und Aufräumarbeiten an.

Wie berichtet, erhielt die B 8 zwischen Seukendorf und Burgfarrnbach sukzessive einen neuen Oberbau mit lärmminderndem Asphalt sowie moderne Entwässerungseinrichtungen, Regenrückhaltebecken und Schutzsysteme. Von den für die Generalsanierung veranschlagten zehn Millionen Euro entfallen 5,4 Millionen auf den ersten Sanierungsabschnitt in Richtung Neustadt/Aisch (2013). In der Gegenrichtung wurden bzw. werden je 2,3 Millionen Euro fällig für die Abschnitte Seukendorf-Deponiebrücke (2015) und Deponiebrücke-Burgfarrnbach-West (aktuell), die Auffahrt eingeschlossen. Schwarz zufolge ist die jüngste Maßnahme noch nicht abgerechnet, doch halte man die kalkulierten Kosten wohl ein.

Voraussichtlich bis 10. Oktober dauert es noch, die Anschlussstelle Seukendorf in Fahrtrichtung Neustadt „leistungsfähiger auszubauen“. Für Links- und Rechtsabbieger in die Staatsstraße 2409 gibt es dann eigene Spuren, Ampeln regeln künftig die Einmündung. Kostenpunkt: 950 000 Euro. Beschäftigt sind Bauarbeiter zurzeit schließlich noch mit den Pfeilern einer Brücke, die die Bundesstraße bei Horbach überspannt. Es sind erste Maßnahmen im Hinblick auf die Instandsetzung dieses Teils der B 8, der mit 19 000 Fahrzeugen pro Tag weniger stark befahren ist als der nun sanierte Teil (32 000 Fahrzeuge). Losgehen soll es erst 2018.

BIRGIT HEIDINGSFELDER