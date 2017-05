Lea Häußinger (16): "Ich würde dieser Saison die Schulnote Zwei geben. Die Spieler haben gut gespielt und in der Rückrunde war die Mannschaft ja sehr lange ungeschlagen. Außerdem hat das Kleeblatt beide Derbys gewonnen, weshalb wir ja nun zum Glück vor dem 1. FCN in der Tabelle stehen, das fühlt sich einfach super an, da kann man auch mal über die Niederlage gegen Berlin heute hinwegsehen. Die Note Eins gibt es deshalb nicht, weil es ab und zu auch Schwächephasen gab, gerade in der Hinrunde oder vor Kurzem gegen den KSC. Marcel Franke war diese Saison mein Lieblingsspieler. Er verteidigt einfach super - außerdem ist er süß. Wenn für die nächste Saison ein paar gute neue Spieler verpflichtet werden und die Mannschaft ungefähr so, wie sie jetzt ist, bestehen bleibt, dann bin ich optimistisch. Ich denke, Platz vier sollte möglich sein und natürlich Derbysiege." © Jannik Veh