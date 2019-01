Endlich: Die Fußgängerzone ist wieder frei

Baustelle für Sanierung eines Hauses mit besonderer Geschichte ist verschwunden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Blick auf die frisch sanierte Fassade ist frei, eine Engstelle aus der Fußgängerzone verschwunden: Das Gebäude in der Rudolf-Breitscheid-Straße 12 macht wieder etwas her. Für die Entwicklung der Fürther Innenstadt in den vergangenen Jahren spielte es eine entscheidende Rolle.

Das Gerüst ist weg, der Kran, der die Fußgängerzone verengte, auch: Das Haus mit der Nummer 12, das einst die Pläne von Sonae Sierra durchkreuzte, hat neuen Glanz bekommen. © Foto: André De Geare



Das Gerüst ist weg, der Kran, der die Fußgängerzone verengte, auch: Das Haus mit der Nummer 12, das einst die Pläne von Sonae Sierra durchkreuzte, hat neuen Glanz bekommen. Foto: Foto: André De Geare



Gleich mehrfach ist das Haus in den vergangenen Jahren aus der Reihe gefallen. Heute ist es das einzige, das hier, am Anfang der Fußgängerzone, nicht zur Neuen Mitte gehört. Dabei ist sie ihm ein Stück weit sogar zu verdanken.

Im Jahr 2009 geriet das Anwesen in den Fokus der Öffentlichkeit: Der Investor Sonae Sierra plante damals ein großes Einkaufszentrum an dieser Stelle, eine Art zweites City-Center, in dem ein Teil der Breitscheidstraße verschwunden wäre – doch ein 77-jähriger Hausbesitzer stellte sich quer. Es war der Mann, dem die Nummer 12 gehörte. Sonae Sierra gelang es nicht, ihn umzustimmen: Das Haus, das inmitten des beplanten Gebiets lag und seit mehr als 150 Jahren in Familienbesitz ist, wollte er nicht verkaufen.

Gebaut hatte es 1861 sein Ururgroßvater, der Metallschlägermeister Johann Linz. Auch der Ururenkel war darin aufgewachsen. Zwar hatte er Fürth nach dem Studium den Rücken gekehrt, abgeben aber wollte er als Eigentümer in fünfter Generation die Immobilie nicht. "Mir ist als Kind immer eingebläut worden, das Haus ist unser wichtigster Besitz", sagte er 2009 den FN. Auch missfiel ihm die Absicht des Investors, diesen Teil der Straße dem öffentlichen Raum zu entziehen.

Wertlose Entwürfe

Die Entwürfe von Sonae Sierra wurden damit wertlos. Das portugiesische Unternehmen gab das Vorhaben schließlich auf. Damit wurde der Weg frei für eine komplett andere Planung – und die heutige Neue Mitte: Deren Geschäfte wurden als einzelne Läden angelegt, wie es vor allem die Bürgerinitiative Bessere Mitte favorisiert hatte. Verkaufen wollte der Mann das Haus allerdings auch weiter nicht.

Spätestens als die Umgebung für die Neue Mitte herausgeputzt wurde, war der Sanierungsbedarf unübersehbar. Seit dem Frühjahr nun wird es umfassend modernisiert. Im Hinterhof brachen Arbeiter einen alten Toilettenanbau ab, Dach und Wohnungen wurden runderneuert. Die Fußgängerzone bekam damit eine neue Baustelle. Der Kran, der aufgestellt werden musste, verengte die Passage monatelang deutlich.

Seit kurzem ist der Weg wieder frei. Nur wer genau hinschaut, erkennt, dass die Geschäfte im Erdgeschoss – ein Friseur, ein Schmuckladen und eine kleine Pizzeria – nicht offiziell zur Neuen Mitte gehören: Mit seinen Dachgauben und Schaufenstern unterscheidet sich Haus Nummer 12 auch weiterhin von den Nachbarn.

czi/ja