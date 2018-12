Endlich: Freie Fahrt an der Ludwigbrücke

Verkehr fließt seit Montag so über die Kreuzung, wie es von der Stadt dauerhaft geplant ist - vor 3 Stunden

Den ganzen Montag über wurde auf Hochtouren gewerkelt, denn der Schlussspurt war angesagt: Nun kann der Verkehr endlich wieder weitgehend normal über die Kreuzung an der Ludwigbrücke fließen — und das diesmal zum versprochenen Termin.

Alte Markierungen wurden entfernt, neue angebracht: Der Verkehr auf der Kreuzung kehrt zur Normalität zurück. © Horst Linke



Wie berichtet, hatte sich die Fertigstellung des Großprojekts mehrfach verzögert, das aus den Arbeiten resultierende Nadelöhr mit massiven Rückstaus am hochfrequentierten Knotenpunkt zehrte monatelang an den Nerven. Fertig sieht das Ganze zwar längst nicht aus, doch immerhin die Fahrbahnen verlaufen nach Angaben der Stadt jetzt so, wie es auf Dauer vorgesehen ist.

Noch provisorisch sind Ampelanlage und Markierungen, hier muss im nächsten Jahr nachgearbeitet werden. Nach Auskunft von Detlef Langhardt, im Tiefbauamt für das Vorhaben zuständig, fehlen zudem zwei Querungen, Verkehrsinseln sind noch zu pflastern. Das alles aber soll ohne größere Beeinträchtigungen für den Verkehr vonstatten gehen.

hän