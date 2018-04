Endlich Frühling in Fürth, wie schön!

Sonne satt und gute Laune: Am Wochenende zog es die Fürther ins Freie - vor 17 Minuten

FÜRTH - Endlich Sonne satt, lange Schlangen vor den Eisdielen und gut gelaunte Menschen auf den Straßen und Plätzen der Stadt!

Der Frühgling ist auch in den Fürther Stadtpark eingezogen. Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Natur scheint nun, nachdem der zähe Winter endlich vergangen ist, förmlich zu explodieren — über Nacht grünt und blüht es in den Parks, was das Zeug hält.

Das lockt nicht nur die Radfahrer und Spaziergänger in Scharen nach draußen. Auch das Boulespielen in der Adenaueranlage macht bei den wunderbar wärmenden Temperaturen deutlich mehr Spaß als in der Kälte.

