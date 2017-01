Endlich! In Fürth wurden Eisflächen gespritzt

Feuerwehr hat Bahn im Achalaswäldchen geschaffen, Schlosspark folgt - vor 56 Minuten

FÜRTH - Lange mussten die Fürther warten, nun können sie endlich auch in ihrer Stadt aufs Eis – wenn auch nicht unter so guten Bedingungen wie auf der Kunsteisbahn in Zirndorf.

In Zirndorf kann man schon seit Dezember übers Eis flitzen. © Scherer



Die Freiwillige Feuerwehr Fürth hat die Fläche im Achalaswäldchen an der Hardstraße/Ecke Stiftungsstraße gespritzt, die ersten Runden haben Schlittschuhläufer schon gedreht. Allerdings haben die Wurzeln der Bäume den Boden in den letzten Jahren zunehmend uneben werden lassen. An einzelnen Stellen drückt sich daher der Asphalt durchs Eis. „Mehr ist nicht machbar“, bedauert Patrick Huderer, 1. Vorstand. Das Eislaufen ist hier, wie auch andernorts, auf eigene Gefahr möglich.

Am Freitag hat zudem die Freiwillige Feuerwehr Burgfarrnbach die Fläche im Schlosspark bewässert. Damit das Wasser nicht versickert, musste der Boden gut durchgefroren sein. Am Wochenende will sie noch einmal spritzen, Anfang der Woche könnte die Eisschicht dann ausreichend glatt sein. Die des Stadtparkweihers dagegen wird heuer wohl leider nicht mehr dick genug werden.

