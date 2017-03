Endspurt fürs Fürths neues Sozialzentrum

FÜRTH - Die Wärmestube "Fürther Treffpunkt" hat sich von ihren beengten Verhältnissen verabschiedet. In den neuen Räumen wird die Arbeit für Bedürftige auf eine bessere Grundlage gestellt. Das Improvisieren macht einem geordnetem Betrieb in angemessenen Räumen Platz.

Auch die Fundgrube hat sich gemausert: von einer Hinterhof- Rumpelkammer zum richtigen Laden, den Wärmestuben-Mitarbeiterin Angelika Garbrecht hier präsentiert. © Foto: Horst Linke



Es war keine leichte Geburt. Nach 16 Jahren machte die Kündigung der Räume in der Hirschenstraße 41 den Fürther Treff selbst obdachlos. Als Retter in der Not trat zum Glück die städtische Wohnungsbaugesellschaft auf den Plan. Sie erwarb in der Nachbarschaft ein Baudenkmal, um es für soziale Zwecke herzurichten.

Neben neun Sozialwohnungen wurden nach langwieriger Quecksilbersanierung in der einstigen Spiegelfabrik eine Notfallwohnung, ein Gebrauchtwarenladen und eine Armenküche mit Versammlungsräumen und Verwaltung eingerichtet.

Für rund zwei Millionen Euro entstand so in der Hirschenstraße 37 ein außergewöhnliches Sozialzentrum, das sich sehen lassen kann. Bis auf Details ist es nun fertig. Heute soll der idyllische Hinterhof noch mit Rollrasen und einem Baum begrünt werden.

An Weihnachten schon hatte das Herz des alten Quartiers aufgehört zu schlagen: Küchenfee Lydia Appel musste damals den Herd dort ausschalten, um beim Aufbau der neuen Kantine mit anzupacken. Seit vier Wochen zaubert sie nun mit Lebensmitteln von der Fürther Tafel an der neuen Adresse gesundes Mittagessen für Menschen in Not.

Mit Ausnahme des Donnerstags, wenn die Heilsarmee in der Hirschenstraße 13 zu Tisch bittet, gibt es montags bis freitags zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr für zwei Euro eine warme und frisch zubereitete Mahlzeit. Alle 14 Tage zudem auch am Samstag und Sonntag. Die Küche der Wärmestube kann sich selbst finanzieren – auch Dank großzügiger Spenden.

Beim Mobiliar unterstützt der Gebrauchtwarenhof Bislohe die Einrichtung. Glücklich über die besseren Arbeitsbedingungen ist nicht nur Lydia Appel, sondern auch Einrichtungsleiter Wolfgang Sperber. Er freut sich über die neue Dynamik in der Arbeit, die nach dem Umzug zu spüren ist.

Während im alten Quartier am Mittwoch die ehemalige Eingangstür auf Fensterhöhe zugemauert wurde und letzte Sperrmüllfuhren zusammengestellt wurden, war Sperber schon mit dem Planen der Einweihungsfeier am 23. März beschäftigt. Bis dahin sollen auch noch die neue Stühle für den Speisesaal angeliefert sein.

Von bisher 250 Quadratmetern hat sich die Wärmestube "Fürther Treff" nun auf 450 Quadratmeter vergrößert. Herzstück ist der 170 Meter große, teilbare Aufenthalts- und Speiseraum. Mit den übrigen Hausbewohnern pflegt man, so Sperber, eine gute Nachbarschaft. Oberbürgermeister Thomas Jung attestiert ihm, "einen guten Job" zu machen. Überhaupt hält Jung große Stücke auf das neue Sozialzentrum nicht weit vom Rathaus entfernt. Zweckmäßig ist es ausgestattet, aber nicht luxuriös.

Zum Blickfang für Passanten ist der Laden für Gebrauchtes geworden. Hier können sich Bedürftige mit Kleidung, Lesestoff, Haushaltswaren und Spielsachen eindecken. Noch fehlt das offizielle Hinweisschild der Einrichtung. Sperber: "Es ist jedoch in Arbeit". Küchenchefin Appel hofft, dass ihr Angebot künftig noch stärkere Resonanz auch bei bedürftigen Senioren finden. Aus falscher Scham scheuen viele ältere Menschen mit schmalen Geldbeuteln die Mittagsrunde in der Wärmstube.

