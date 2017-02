Erhard-Gedenken ohne Twitter

Der gebürtige Fürther und Ex-Kanzler hätte am Samstag seinen 120. Geburtstag - vor 9 Minuten

FÜRTH - An diesem Samstag wäre Ludwig Erhard 120 Jahre alt geworden. In Fürth gab es schon am Donnerstag Blumen und warme Worte für den großen Sohn der Stadt, den einige gerade in diesen turbulenten Zeiten schmerzlich vermissen.

Blumen für Herrn Erhard: An der Büste vor dem Wirtschaftsrathaus gedachten mehrere Fürther — darunter Evi Kurz (vorne von rechts), Christian Schmidt, Thomas Jung — des Ex-Kanzlers. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Dass sich die Menschen auf die Ideen und Werte des Vaters der sozialen Marktwirtschaft besinnen, sei wichtiger denn je, sagte beispielsweise Evi Kurz, Journalistin und Vorsitzende des Ludwig-Erhard-Initiativkreises. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt pflichtete ihr bei: Man müsste Erhards Schriften eigentlich weltweit verschicken, auch wenn sie sich nicht auf die Länge einer Twitternachricht eindampfen ließen, sagte er augenzwinkernd und merkte vielsagend an: Er kenne da ein paar Adressaten auf verschiedenen Kontinenten. Erhard sei jedenfalls als Mensch ein Vorbild, auf das die Fürther stolz sein könnten. Neben Kurz, Schmidt und OB Thomas Jung („Erhard war einer der ganz Großen in der Geschichte dieses Landes“) kamen etliche Mitglieder des Initiativkreises an der Büste des Ex-Kanzlers zusammen, die seit 15 Jahren vor dem Fürther Wirtschaftsrathaus steht.

Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister und anschließend bis 1966 Bundeskanzler.

Johannes Alles