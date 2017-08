Erlanger Berufstätige verdienen mehr als Fürther

Das Einkommensniveau der Nachbarstadt ist deutlich höher — Akademiker heben das Niveau mächtig an - vor 22 Minuten

FÜRTH - Das mittlere Einkommen der Beschäftigten im Bezirk der Arbeitsagentur Fürth liegt zwischen 2700 und 4500 Euro brutto – wobei Erlangen Fürth deutlich abhängt. Langfristig verzeichnet das regionale Einkommen eine steigende Tendenz.

Das Einkommensniveau Erlangens ist deutlich höher als in Fürth. © dpa



Das Einkommensniveau Erlangens ist deutlich höher als in Fürth. Foto: dpa



Erlangen rangiert mit einem mittleren Einkommen (Median) von 4531 Euro am oberen Ende der Skala in der aktuellen Erhebung der Behörde, zu deren Zuständigkeitsbereich neben Erlangen und Fürth auch die Landkreise Fürth, Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gehören. Damit erreicht die Hugenotten-Stadt bundesweit Platz zwei, hinter Ingolstadt mit 4579 Euro und vor Böblingen (Baden-Württemberg) mit 4513 Euro. Am unteren Ende steht im Agenturbezirk der Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim mit 2694 Euro knapp hinter dem Fürther Landkreis mit 2782 Euro. In der Stadt Fürth liegt das mittlere Einkommen bei 3174 Euro, im Landkreis Erlangen-Höchstadt bei 3798 Euro.

Der Median basiert auf der Annahme, dass innerhalb der Bevölkerung die Gruppen von Menschen mit einem höheren und einem niedrigeren Einkommen gleich groß sind. Der Wert, der genau in der Mitte dieser Verteilung steht, ist das mittlere Einkommen. Der Median ist nicht identisch mit dem Durchschnittseinkommen. Extremwerte haben einen geringeren Einfluss. Deshalb wird der Median oft dem Durchschnitt vorgezogen.

"Überall dort, wo viele Akademiker beschäftigt sind, liegen die mittleren Einkommen entsprechend hoch", erklärt Agenturchef Thomas Dippold. Dies mache deutlich, wie entscheidend schulische und berufliche Qualifikation sei. Für Dippold ist es kein Zufall, dass Erlangen als Universitätsstadt und gewichtiger Wirtschaftsstandort einen bundesweiten Spitzenplatz in diesem Vergleich erreicht.

Wie Agentursprecher Jürgen Wursthorn auf FN-Anfrage erläutert, ist das Bruttoeinkommen im Agenturbezirk Fürth seit 2014 um 135 Euro oder 4,1 Prozent gestiegen. Das ist 0,4 Prozent mehr als das landesweite Plus und sogar ein Prozent mehr als der Anstieg in Deutschland. In der Stadt Fürth betrug die Zunahme jedoch nur 2,3 Prozent, im Landkreis 3,7 Prozent.

Attraktiver Wirtschaftsraum

Angesichts der Mediane von 3133 Euro in Deutschland und 3266 Euro in Bayern zeigt der Mittelwert von 3400 Euro über alle Kreise und Städte im Agenturbezirk hinweg, dass die Region nicht nur für Akademiker ein attraktiver Wirtschaftsraum ist.

Das mittlere Einkommen von Akademikern in Erlangen beträgt 6200 Euro brutto, in Fürth sind es 5200 Euro und im Landkreis Neustadt/

Aisch–Bad Windsheim werden 3932 Euro erreicht. In den Landkreisen Fürth und Erlangen-Höchstadt bekommen Akademiker 4027 Euro beziehungsweise 5718 Euro.

Beschäftigte mit anerkanntem Berufsabschluss erzielen in Erlangen einen Median von 3632 Euro brutto, in Fürth 3128 und im Kreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim 2742 Euro. Dieser Wert beträgt in den Landkreisen Fürth und Erlangen-Höchstadt 2833 beziehungsweise 3478 Euro.

Menschen ohne Berufsabschluss erreichen in Erlangen ein mittleres Einkommen von 3534 Euro brutto, in Fürth 2487 Euro und im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim nur 2100 Euro. In den Landkreisen Fürth und Erlangen-Höchstadt liegt der Median für Ungelernte bei 2159 beziehungsweise 3095 Euro.

di