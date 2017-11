Erlesene Winterträume in feudaler Umgebung

STEIN - STEIN — Auch wenn Schnee noch Fehlanzeige ist, sind am Wochenende in Stein wieder "Winterträume" angesagt. Im und um das "Bleistiftschloss" wird der vorweihnachtlichen Stimmung mit der gleichnamigen Messe geschäftstüchtig auf die Sprünge geholfen.









In den Räumen des Faber-Castell’schen Schlosses sowie in zahlreichen Pavillons auf den umgebenden Parkflächen finden Liebhaber besonderer Gestaltungsideen, aber auch Genussmenschen, Hobbyköche sowie Freunde von Kunst und Design Anregungen in Hülle und Fülle.

98 Aussteller – unter anderem aus den Bereichen Dekoration, Geschenkideen, Wellness und Beauty, Mode, Antiquitäten und Inneneinrichtung – präsentieren ihre Produkte. Ergänzt wird das Ausstellungssortiment durch interaktive Bühnen- und Rahmenprogramme mit Vorträgen und Workshops.

Viele Vorführungen

Im letzten Jahr zum ersten Mal durch den Veranstalter der Gartenmesse "Gartenträume" organisiert, ist die Messe auch heuer wieder auf ein Familienpublikum zugeschnitten. Es gibt Schaukochen, Feuerzangenbowle, verschiedene Handwerksvorführungen sowie Auftritte von Artisten, die eine Parabel auf das Märchen Dornröschen und auf den Film Maleficent vorführen. Außerdem angesagt: "Maga Obscura und das Spinnrad der Zeit" – ein musikalisches Steampunk-Märchen.

Regionale und internationale Gaumenschmeichler sind angetreten, die Besucher zu verwöhnen. Ihre kulinarische Reise führt vom Erzgebirge über Großbritannien, Frankreich und die Niederlande ins Allgäu bis nach Österreich. Und weil der ganze Weihnachtsrummel auch mächtig auf die Nerven gehen kann, gibt es einen speziellen No-Stress-Raum. Hier erhalten Besucher Eindrücke und Ideen, auf wie viele Weisen man sich dem Stress entziehen kann.

Wer daneben noch Augen für die Umgebung der Aussteller-Angebote hat, kann beim Bummel durch die Räume des 1903 bis 1906 errichteten Schlosses gleich noch Eindrücke von der einstigen Lebenswelt des Grafengeschlechts sammeln.fn

Geöffnet ist die Messe an diesem Samstag bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Sonntag öffnet zudem neben dem Schloss das Museum "Alte Mine" von 11 bis 17 Uhr seine Pforten.