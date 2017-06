Eröffnung: Ab Samstag brummt die Burg Cadolzburg

Das neue Erlebnismuseum bietet einen Tag des offenen Tors - vor 30 Minuten

CADOLZBURG - Cadolzburg steht ein turbulentes Wochenende bevor. Die Eröffnung des Museums auf der Burg lässt einen Besucheransturm erwarten. Am Freitag schauen sich geladene Gäste um, am Samstag gehört die Burg bei freiem Eintritt allen Bürgern.

Noch ist nur der Blick von außen auf die Burganlage möglich, erst am Wochenende kann nach drei Jahren Bauzeit wieder das Innere betreten werden. © Hans-Joachim Winckler



Noch ist nur der Blick von außen auf die Burganlage möglich, erst am Wochenende kann nach drei Jahren Bauzeit wieder das Innere betreten werden. Foto: Hans-Joachim Winckler



Am Freitag lädt Finanz- und Heimatminister Markus Söder seine Gäste zum Staatsempfang. Samstag gehört die Burg allen Bürgern: Freier Eintritt ins funkelnagelneue Museum und ein Fest auf der gesamten mittelalterlichen Anlage stehen auf dem Programm. Handwerker, Schauspieler, Minnesänger und Tänzer sorgen für Augen- und Ohrenschmaus. Von 9 bis 20 Uhr brummt die Burg.

Fortsetzung ist für Sonntag geplant, dann allerdings müssen die Museumsbesucher Eintritt (7/6 Euro, Kinder frei) bezahlen, das bunte Treiben drumherum können sie bis 18.30 Uhr genießen.

Auf 1500 Quadratmetern erwartet die Besucher ein Museum, das auf sehr moderne Weise zurück ins Mittelalter entführt. Die Experten von der Bayerischen Schlösserverwaltung haben alles daran gesetzt, eine Ausstellung zu schaffen, die in alten Gemäuern Geschichte erlebbar macht. Alle Sinne werden angesprochen, das 13. Jahrhundert zum Hören, Tasten und Erschnuppern. Natürlich sollen auch an Geschichte Interessierte nicht zu kurz kommen.

„Die Burg, die es in sich hat“ lautet das Motto. Anlocken, so die Kuratoren, möchte man damit auch die Museumsbesucher der Zukunft. Kinder und Jugendliche, die den Besuch einer Ausstellung oft nur als Notlösung an einem verregneten Nachmittag kennen.

Die Cadolzburger wollen sich am Eröffnungswochenende als besonders gute Gastgeber erweisen und laden zum Feinschmeckermarkt auf den Marktplatz ein. Organisiert wird er vom Handels- und Gewerbeverein, der Frisches vom Grill, Kaffee und Kuchen, Schokofrüchte oder Fischvariationen anbietet. Auch für Musik ist an beiden Tagen gesorgt.

Wer sich das Ereignis nicht entgehen lassen möchte, sollte möglichst nicht mit dem Auto anreisen. Rund 70 Stellplätze stehen auf dem Höhbuck, dem offiziellen Burg-Parkplatz, zur Verfügung. Vor der Veste selbst gibt es keinerlei Möglichkeiten, das Auto abzustellen. Zusätzlich steht der Parkplatz der Firma Riegelein zu Verfügung. Am Sonntag können auch die Plätze der Geschäfte beim Kreisel genutzt werden. Von dort bringt ein Shuttlebus die Gäste zu den Attraktionen. Für Ortsunkundige ist alles ausgeschildert.

Die Fürther Nachrichten freuen sich auf die schönsten Fotos unserer Leser vom Eröffnungswochenende. Lieblingsbilder (bitte nicht mehr als zwei) per Mail an redaktion-fuerth@pressenetz.de schicken, Namen und Heimatgemeinde nicht vergessen. Die gelungensten Schnappschüsse veröffentlichen wir.