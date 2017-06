Eröffnung der Cadolzburg: Wir verlosen exklusive Preise

Museum öffnet seine Pforten - Am 24. Juni machen die Burgtore auf - vor 1 Stunde

FÜRTH - Lust auf einen außergewöhnlichen Museumsbesuch? Dann sollten Sie sich das Gewinnspiel vor der Eröffnung der Cadolzburg nicht entgehen lassen.

Zur Eröffnung der Cadolzburg verlosen wir ganz spezielle Preise. Foto: Horst Linke



Erstmals urkundlich erwähnt wird die Cadolzburg im Jahr 1157. Mitte des 13. Jahrhunderts fällt der Besitz an den Burggrafen von Nürnberg, der aus dem Hause Hohenzollern stammt. Als es zu immer größeren Konflikten zwischen der freien Reichsstadt Nürnberg und den Hohenzollern kommt, verlegen die Fürsten ihren Sitz nach Cadolzburg und regieren von dort aus. Ihr riesiges Herrschaftsgebiet reicht bis in die Mark Brandenburg und nach Berlin.

Das war die Blütezeit der Burg. Im Lauf der folgenden Jahrhunderte verfällt sie zusehends und wechselt mehrfach den Besitzer. Ende des 19. Jahrhunderts wird in den Gemäuern erstmals ein Museum gegründet. Unter den verschiedenen folgenden Nutzung ist die als Hitlerjugend-Gebietsführerschule die verhängnisvollste.

Am 17. April 1945 kommt es zu Kampfhandlungen mit den vorrückenden US-Truppen, wobei die Burg in Brand gerät und zu großen Teilen zerstört wird. 1979 beschließt der Landtag den Wiederaufbau, der jetzt mit der Gründung des Burgerlebnismuseumd und einer Investition von 40 Millionen Euro abgeschlossen ist. Am 24. Juni öffnen sich die Burgtore zu einem Bürgerfest, womit das Museum offiziell eröffnet ist.

Gewinnspiel

Zu gewinnen gibt es Folgendes:

1. Preis: eine exklusive Führung mit einem der Museumsmacher für eine Familie mit Freunden

2. Preis: 10 mal je zwei Eintrittskarten.

3. Preis: fünf Begleitbände zum Museum "herr im hauß. Die Cadolzburg als Herrschaftssitz der fränkischen Zollern im Mittelalter".

Teilnahmeschluss ist der 26. Juni, 9 Uhr.

bd