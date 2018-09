Übungen und Vorstellungen, Wasser, Feuer und jede Menge Fahrzeuge, das alles stand am Sonntag beim alljährlichen Tag der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehr in Oberasbach auf dem Programm. Für das leibliches Wohl war selbstverständlich auch gesorgt.

Die Vacher wissen wie ein anständiger Kärwa-Umzug auszusehen hat: Am Sonntag schlängelten sich Hunderte durch den kleinen Ortsteil von Fürth. Bier, Blasmusik, schrille Kostüme und ein verworrener Heiratsantrag - wir haben die Bilder!

Schicke Klamotten, olle Schlagerplatten und antike Schaukelpferde - Der Herbst-Grafflmarkt am Freitag ließ keine Wünsche offen...

Erster Schultag: Die Aufregung war ziemlich groß an der Grundschule am Kirchenplatz in Fürth, und das nicht nur bei den Buben und Mädchen mit ihren prall gefüllten Schultüten...