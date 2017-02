Kollision am späten Donnerstagabend auf der Würzburger Straße: Eine Fiat-Fahrerin wollte mit ihrem Wagen die Straße überqueren, übersah dabei jedoch einen VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Frau sowie ihre Mitfahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Beide Frauen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Auch Fürth beteilgt sich seit fünf Jahren an der weltweiten Aktion "One Billion Rising", mit der ein Ende der Gewalt gegen Frauen gefordert wird.

Nun ist es soweit: Die Fürther Nachrichten nehmen Abschied von der Moststraße und beziehen ihre neuen Räume in der Südstadt. Beim Ausräumen der Schränke kam so manches Kurioses ans Tageslicht...

Ein abgemeldetes Fahrzeug ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Rudolf-Schiestl-Straße in Fürth in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist unklar.