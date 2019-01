Die Stadt Zirndorf hat zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in den kleinen Saal der Paul-Metz-Halle eingeladen.

Am Samstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Lilienstraße nach Unterasbach ausrücken. Eine Frau befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und sprach Drohungen aus. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin das Gebiet weiträumig ab. Auch das Sondereinsatzkommando (SEK) war vor Ort.