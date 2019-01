Erste Bilanz: Im Ludwig-Erhard-Zentrum herrscht Freude

Im ersten halben Jahr rund 23.000 Besucher — OB spricht von "Geschenk"

FÜRTH - Das Ludwig-Erhard-Zentrum (LEZ) hat sich nach Angaben seiner Betreiber bisher als Erfolg erwiesen. Wie aus einer nun vorliegenden Bilanz des ersten halben Jahres nach der Eröffnung hervorgeht, besuchten rund 23.000 Menschen den Komplex hinter dem Rathaus.

Zugkräftige Ausstellung: Der Komplex hinter dem Rathaus, der sich auch der deutschen Wirtschaftsgeschichte widmet, kommt laut Zwischenbilanz gut an. © Foto: Hans-Joachim Winckler



65 Prozent davon, so die LEZ-Initiatorin und Vorsitzende der federführenden Stiftung Ludwig-Erhard-Haus, Evi Kurz, kamen aus Fürth und der näheren Umgebung, 20 Prozent aus dem "nördlichen Bayern", zehn Prozent aus dem Raum München sowie anderen Bundesländern. Fünf Prozent fanden aus dem – vorwiegend benachbarten – Ausland den Weg in das historische Erhard-Geburtshaus und den modernen Neubau gegenüber.

Von Besuchern aus China indes, wo sich Ludwig Erhard, der sogenannte Vater der sozialen Marktwirtschaft, und Deutschland im Allgemeinen besonderer Beliebtheit erfreuen sollen, ist bis dato noch nicht die Rede. In sie hatten die LEZ-Macher durchaus Hoffnungen gesetzt.

Dennoch sorgen die Zahlen naturgemäß für Entzücken bei der Stiftung — denn in Kalkulationen sei man von gerade einmal 10.000 Besuchern in einem ganzen Jahr ausgegangen, hatte Kurz den FN im Juli 2018 gesagt.

50 Sonderveranstaltungen angeboten

In die Bilanz fließen auch die Teilnehmer museumspädagogischer Veranstaltungen, wie etwa Führungen durch die Dauerausstellung, ein. 250 gab es Kurz zufolge – 60 Prozent davon für Erwachsene, ein Viertel für Klassen aus Schulen aller Art. Darüber hinaus wurden 50 Sonderveranstaltungen angeboten, darunter Ausstellungen oder aber Vorträge und Firmenzusammenkünfte.

Für das laufende Jahr seien schon wieder 20 Anmeldungen für Schülerführungen eingegangen. Über die große Resonanz in diesem Bereich zeigte sich Kurz am Mittwoch bei der Vorstellung der Zahlen im Stadtrat besonders erfreut, denn das LEZ verstehe sich "als Bildungseinrichtung". Auch die Rückmeldungen aus den Reihen der Lehrkräfte seien äußerst positiv. Unter den Erwachsenen-Gruppen machten die LEZ-Verantwortlichen ein buntes Spektrum aus: Es reicht von Volkshochschulen über Frauen- und Seniorengruppen bis hin zu Delegationen aus Behörden, Vereinen und Verbänden.

Stadt zahlt nicht mehr

Oberbürgermeister Thomas Jung schloss sich der Freude über den offenbar gelungenen Start des 18 Millionen Euro teuren LEZ an. Die Zahlen seien "eindrucksvoll" – und sie lägen deutlich über dem, was die drei städtischen Museen zusammen in einem vergleichbaren Zeitraum verbuchen.

Für diese aber bringe die Kommune Jahr für Jahr etwa anderthalb Millionen Euro Verwaltungskosten auf, sagte Jung an die Adresse jener gewandt, die eine finanzielle Beteiligung Fürths am Bau des Ludwig-Erhard-Zentrums heftig kritisiert hatten. Zum LEZ hingegen steuerte die Stadtkasse zwar einmalig knapp zwei Millionen Euro Zuschuss bei – in der Folge aber müsse man nichts mehr dafür bezahlen, so der OB. Dafür profitiere die Stadt von den Besuchern und "durch das Ansehen", das Fürth dank des LEZ hinzugewinnen könne; das sei "ein Geschenk".

"Bald Spannendes zu sagen"

Geschenkt ist es allerdings nicht gerade, wenn man Räumlichkeiten im Neubau mietet, die für Veranstaltungen vorgesehen sind. Sie sollten, so Evi Kurz noch vor der Einweihung, "allen Fürthern" zur Nutzung offenstehen. Bei einigen tausend Euro etwa für eine abendliche Diskussionsveranstaltung mit Publikum dürfte sich das freilich nicht jeder leisten können.

Noch nicht am Start ist übrigens der Teil des LEZ, der sich mit eigenem Lehrstuhl für soziale Marktwirtschaft der Forschung widmen soll. Dazu aber gebe es schon bald "Spannendes zu sagen", kündigt Kurz an.

Wolfgang Händel Leiter Lokalredaktion Fürth E-Mail