777 Läufer, Walker und Nordic Walker - und sie alle freuten sich auf die Gaumenfreuden, die ihnen bei der siebten Auflage des Gourmetlaufs im Fürther Stadtwald geboten waren. Doch bevor es an eine der acht Stationen ging, an denen die Athleten mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt wurden, mussten die Teilnehmer laufen.

Auf der Cadolzburg war am Wochenende mächtig was los: Die Gruppe "Nürnberg 1474" brachte am Samstag und Sonntag Leben ins alte Gemäuer und schlüpfte in die Rollen von Kämpfern, Rechtskundigen, Tänzern und Münzmeistern.