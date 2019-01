Erzähl mal vom Sams: Kinder löchern Paul Maar

STEIN - Wer ins Rathaus geht, erwartet wohl kaum, dass ihm eine Geschichte erzählt wird. Es sei denn, Paul Maar ist zu Besuch. Im bis auf den letzten Platz besetzten Kultursaal im Rathaus Stein begeisterte der Autor junge und nicht mehr ganz so junge Zuhörer. Maar, der unter anderem das Sams ins Leben rief, folgte einer gemeinsamen Einladung der Stadt Stein, der Akademie Faber-Castell und der Europäischen Autorenvereinigung "Die Kogge".

Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern Paul Maar. Seit über 40 Jahren begeistert sein Sams die jungen Leser. Foto: Foto: Rempe



"Ich habe zwei Berufe", erklärt Paul Maar statt einer Begrüßung, greift zum Filzstift und zeichnet wie zum Beweis, dass er auch als Illustrator bekannt wurde, eine Maus aufs Flipchart. Der 81-Jährige muss sich freilich nicht erst groß vorstellen. Die meisten, die hier vor ihm sitzen, halten eines seiner Bücher in der Hand, um es signieren zu lassen. Eine Aufgabe, der Maar geduldig nachkommt.

Und es gibt nicht bloß ein Autogramm. Immer wieder malt er obendrein ein vertrautes Konterfei: Eine Nase wie eine Steckdose, abstehende Haare – klar, das ist das Sams. Jenes hinreißend respektlose Wesen, das Krawatten anknabbert und rotzfreche Sprüche drauf hat. Seit 1973 wird das Sams von seinen Lesern geliebt. Wie zum Beweis hält Maar plötzlich eine frühe Ausgabe jenes längst zum Kinderliteraturklassiker avancierten Buchs in der Hand.

"Das ist meines", sagt Verena Hussy lachend. Heute schmökert ihre siebenjährige Tochter Maja darin, die jetzt mit ihrem Bruder Nils (10) genau beobachtet, wie der berühmte Schriftsteller seine Unterschrift auf die nur ein ganz klein wenig angegilbten Seiten setzt.

Steins Bürgermeister Kurt Krömer hatte zuvor schon festgestellt, dass "wahrscheinlich noch nie so viel junges Publikum zu einer Veranstaltung ins Rathaus gekommen ist". Zu den Zuhörern gehören auch Studenten und Studentinnen des Fachs Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus der Akademie Faber-Castell mit Rektor Uli Rothfuss, die Paul Maar zusätzlich in einem Werkstattgespräch erlebten.

Auch im Kultursaal verrät der Autor, der in Bamberg wohnt, ein paar Details zum Thema Schreiben. "Wie lange brauchst du, bis ein Buch fertig ist?", will ein Kind wissen und erfährt: "Im Durchschnitt sind es zwei bis drei Monate. Ich bin froh, wenn ich am Ende eines Tages fünf, sechs Seiten geschrieben und durchgearbeitet habe." Auf die Frage, welchen seiner Helden er selbst am liebsten mag, hat Maar sofort eine Antwort parat: "Das ist Lippel, er ist mir ähnlich, weil ich auch gerne träume." Als Kind habe er oft gar nicht mitbekommen, was die Großen geredet haben. "Wenn ich dann angesprochen wurde und verwirrt war, meinten meine Eltern immer: ,Jetzt kommt er wieder aus dem Mustopf‘."

Im vergangenen Herbst ist eine neue Geschichte von Maar erschienen: "Snuffi Hartenstein und sein ziemlich dicker Freund". Die Inspiration dafür sei ihm auf der Buchmesse gekommen: "Eine Frau sorgte sich, weil ihr Sohn einen unsichtbaren Freund erfunden hat", erinnert sich der Schriftsteller: "Ich meinte dann, ach, in der Pubertät schickt er den sicher wieder weg." Daraufhin habe sich eine andere Frau gemeldet und aufgeregt gefragt: "Aber wohin schickt er den denn?"

Charme und Witz

Dieses Rätsel wird Snuffi Hartenstein klären. Der ist nämlich ein, nun ja, unsichtbarer Hund und schnüffelt der Frage nach, ob es ihn überhaupt gibt . . . Was philosophisch klingt, wird mit viel Charme und Witz erzählt. Typisch Paul Maar eben.

Zum Abschied will ein Kind noch rasch wissen: "Haben Sie früher viel gelesen?" Der Autor, der bis heute mehr als fünfzig Bücher geschrieben hat und dessen Kindertheaterstücke zu den meist gespielten zählen, schüttelt den Kopf: "Mein Vater hielt Lesen für Zeitverschwendung, ich musste das heimlich machen." Ein anderer Zeigefinger geht in die Luft: "Warum haben Sie nicht einfach gesagt, Sie müssten Deutsch-Hausis machen?" Paul Maar lacht: "Gute Idee, da bin ich leider nicht drauf gekommen."

