Erzählcafé: Als Hunger den Advent prägte

In Oberasbach erinnerten sich Senioren an entbehrungsreiche Jahre - vor 4 Minuten

OBERASBACH - Weihnachten und Advent im Wandel der Jahre: Beim Erzählcafé im Bürger-Info-Treff Oberasbach haben die Teilnehmer bewegende Geschichten aus alter Zeit ausgetauscht.

Räuchermännchen oder Nussknacker schmückten in der Nachkriegszeit im Advent selten die Wohnungen. Die materielle Not war groß. © Foto: Edgar Pfrogner



Mit so vielen Besuchern hatte Barbara Ehm vom Quartiersmanagement der Diakonie Fürth gar nicht gerechnet. Immer wieder muss sie Stühle dazustellen, um Sitzplätze zu schaffen für die Besucher, die sich an dem langen Tisch im Bürger-Info-Treff zum "Erzählcafé" versammeln.

Mittelpunkt der schon seit mehreren Jahren erfolgreichen Veranstaltung ist Luise Ludwig. Die leidenschaftliche Sammlerin schöner Deko-Stücke hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tisch jeweils passend zum Thema zu gestalten: "Im Sommer hatten wir zum Beispiel ‚Sonne und Strand‘", erzählt sie. "Diesmal ist es das Thema ‚Pfeffermännchen, Nussknacker mit Geschichten und Erinnerungen aus der Adventszeit‘."

Dementsprechend tummeln sich auf dem Tisch große Nussknacker-Soldaten, Räuchermännchen in Tracht, aber auch die Nürnberger Zwetschgenmännla und eine klassische Advents-Pyramide mit wandernden Königen. "Das hat es ja früher alles nicht gegeben", erinnert sich ein Teilnehmer. "Damals hatten wir nur eines: Den Kranz mit den vier roten Kerzen, der immer von der Decke hing."

Die meisten der Anwesenden sind im Krieg oder kurz vorher geboren und erlebten die Nachkriegszeit als besonders anstrengend: "Die Weihnachten von 1945 bis 1948 waren die schlimmsten", sagt eine Besucherin. "Der Krieg war aus, aber der Hunger fing erst an. Das einzige, was wir damals in der Stadt hatten, war Geld – und damit konnte man nichts mehr kaufen."

Mit einem Koffer und einer Kiste Persil

Auf dem Land sah es dagegen genau andersherum aus: "Meine Mutter hatte zwei Kühe, Schweine und Hühner", erinnert sich ein Mann. "Wir hatten also immer zu essen – aber kein Geld, um Dünger zu kaufen." So zog er dann vom Land in die Stadt: "Als ich 18 wurde, spazierte ich mit einem schwarzen Holzkoffer und einer Kiste Persil von Niederbayern nach Nürnberg, weil ich in meiner Heimat keine Arbeitsstelle fand", berichtet er. "Dort musste ich dann erst mal lernen, wie man in der Stadt lebt: Dass man die Straßenschilder lesen, sich ordentlich kleiden und einen Tanzkurs besuchen muss. Das habe ich gemacht und dabei meine heutige Frau kennen gelernt."

Erinnerungen – so stellt sich bald heraus – hängen in dieser Generation oft mit dem Essen zusammen: "Denn das war so wichtig. Bei uns gegenüber war ja die Quelle", berichtet eine Frau. "Da zogen nach dem Krieg die Amerikaner ein – und wir gingen immer mit kleinen Puppenwagen vorbei, in die sie dann Schokolade warfen."

Und noch eindrücklicher: "Die Mama war daheim und hat gewartet, dass Papa aus der Gefangenschaft heimkommt. Ein Tages stand dann ein fast unbekannter Mann vor der Tür, der sehr, sehr dünn war und Lebkuchen mitbrachte. Da hat Mama sich sehr gefreut." Bei diesem gemeinsamen Blick in die Vergangenheit zeigt sich auch, welch großen Wert Weihnachts- und Adventszeit damals hatten – als Symbol der Freude und Hoffnung in der finsteren und mühevollen Welt der Nachkriegsjahre.

Peter Romir