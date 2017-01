Es gibt ein Leben vor der letzten Reise

FÜRTH - Was ist, „Wenn ick mal tot bin . . .“, beschäftigt Jutta Czurda und Heinrich Hartl seit langer Zeit. Nach acht Jahren Pause nehmen die beiden im Nachtschwärmer-Foyer des Stadttheaters ihr famoses Lied-Programm über Tod und Liebe wieder auf.

Per Du mit dem Sensenmann: Jutta Czurda. Foto: Archivfoto: Hans Winckler



„Die Premiere war in einem anderen Jahrhundert“, sagt Jutta Czurda. Eine feine Note von Nostalgie klingt da gerade mit, wohlgesetzt, angemessen und absolut korrekt. Schließlich feierte dieser ganz besondere Abend im Januar 1999 sein Debüt. „Es war ein Freitag“, erinnert sich dagegen Heinrich Hartl ganz präzise an den Start in einen Langzeitrrfolg, mit dem damals zugleich das charmante Foyer knapp unterm Dach des Stadttheaters als Spielstätte zu nachtschwärmerischer Zeit eröffnet wurde.

„Das Programm ist jetzt also volljährig“, rechnet Intendant Werner Müller vor, der die szenische Einrichtung besorgte und im vergangenen Jahr bei der aktuellen Spielplan-Konzeption eine Idee hatte: „Ich habe Heinrich und Jutta angerufen und gefragt, ob sie nach acht Jahren Pause nicht Lust auf eine Wiederaufnahme hätten.“ Die beiden antworteten prompt und einstimmig.

Seit dem Start stand „Wenn ick mal tot bin . . .“ 60 Mal im Stadttheater auf dem Programm, nicht eingerechnet zahlreiche Gastspielauftritte. Alles dreht sich um die Beschäftigung mit dem Unausweichlichen: „Es ist ein Tête-à-Tête mit dem Tod und bringt eine liederliche, romantische, elegische und nüchterne Abrechnung mit dem menschlichen Leben und seinem unvermeidlichen Ende.“ Wiener Fiakerlieder treffen auf Berliner Schnauze, und natürlich wird der wunderbare Friedrich Hollaender nicht vergessen, der mit einem Chanson-Titel an diesem Abend die Richtung vorgibt.

Längst ist dieser Auftritt beinahe so etwas wie ein Angelpunkt, eine sehr persönliche Visitenkarte in der vielfältigen Biografie von Jutta Czurda und Heinrich Hartl geworden. Die renommierte Sängerin, Tänzerin und Choreografin ist seit 1998 Ensemblemitglied am Stadttheater, der erfolgreiche Komponist und Pianist dem Haus seit langem verbunden. Vor der Wiederaufnahme wird selbstverständlich geprobt, aber: „Wir haben so lange mit diesem Abend gelebt, dass man die Lieder und Moderationen nicht neu erarbeiten, sondern nur heraufholen muss“, sagt Czurda. Es gebe bestimmte Schlüsselsätze und Melodien, die im Handumdrehen dafür sorgen, dass zum Beispiel die Texte wieder präsent sind.

„Trotzdem hat jede Vorstellung ihr eigenes Gesetz“, fügt Hartl hinzu, und seine Kollegin erkundigt sich lachend: „Meinst du jetzt, dass ich auf der Bühne schon mal Strophen ein bisschen umgedichtet habe. . ?“ Unverändert ist jedenfalls die Brisanz des Themas, das beständig und unausweichlich zugleich ist. Der Tod geht jeden an. Variationen gibt es nur in der Art des Umgangs damit. „Als wir damals das alles zusammengestellt haben, da war ich regelrecht stolz darauf, wie reif, rational und erwachsen ich mich mit der Sache beschäftigt habe“, erinnert sich Jutta Czurda. „Heute hat sich das verändert, ich fühle mich viel näher dran. Man hat Menschen verloren und weiß, dass man selbst der Kiste entgegen wächst.“

Nur zu wahr. Doch an diesem Abend ist beileibe keine Trübsinnsblaserei angesagt. Ganz im Gegenteil. Hier feiert man die Lust am Leben, die wird nämlich, sagt Hartl, unglaublich befeuert von dem Gefühl, in genau diesem Augenblick noch einmal davon gekommen zu sein. „Wir erinnern daran, dass es ein Leben vor dem Tod gibt.“ Und das will und soll auch bewusst genossen werden.

Zeitlose Dramaturgie

Bei den Proben, überlegt Müller, werde er natürlich auch ein Auge darauf haben, ob vielleicht aus Gründen der Aktualität etwas verändert werden muss. Für wahrscheinlich hält er das eher nicht. „Die beiden haben mit diesem langjährigen Erfolg eine gemeinsame Reise zurückgelegt, die Gesamtdramaturgie ist zeitlos.“

Seit langem haben sich kleine Rituale vor dem Auftritt eingespielt. Czurda verrät: „Ich gehe mit meinem Parfumflakon zu Heinrich in die Garderobe und gebe ihm auch ein wenig davon ab. Wenn wir so eingeduftet sind, dann gehen wir noch ein paar Mal Arm in Arm auf dem Gang auf und ab, erzählen Quatsch oder singen. Je nach Grad der Aufregung.“ Die anstehenden Termine im Stadttheater freilich sind „wie ein nach Hause kommen“. Wer dabei sein will, hat die Gelegenheit morgen und am Samstag, am 24. Februar und am 1. April im Nachtschwärmer-Foyer. Jeweils um 22 Uhr steht bei „Wenn ick mal tot bin . . .“ die reine Lebenslust auf dem Programm.

