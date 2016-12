Es ist ein Hotte entsprungen

Authentisch: Horst Lichter las aus seinem Arschloch-Buch - vor 4 Stunden

FÜRTH - Zu seinem Erfolgsrezept gehören normalerweise Butter und Sahne. In der Comödie machte Horst Lichter eine Ausnahme: Der Fernsehkoch las aus seinem zweiten autobiografischen Buch „Keine Zeit für Arschlöcher“.

Horst Lichter. Foto: pr



Der Mann entert die Bühne wie ein Prototyp für gute Laune. Die optimistisch nach oben gezwirbelten Schnauzbartspitzen stehen unerschütterlich wie ein Dauergrinsen in seinem Gesicht. TV-Zuschauer wissen: Mit dem ist gut Kirschkuchen essen. Außer heute Abend, da geht es nämlich nicht ums Kochen. Der 54-Jährige hat sich die Sinnfrage gestellt und einen Bestseller geschrieben, der Einblicke prophezeit: „Ich mach’ mich seelisch nackt vor euch.“

Geheimwaffe Humor

Ein paar Minuten gönnt er sich fürs Vorgeplänkel („Schön habt ihr’s hier, an den kleinen Tischen würde ich jetzt auch gern sitzen“), dann liest er das Kapitel vom Sterben seiner Mutter vor. Eine Erfahrung, die ihn bis heute beschäftigt, weil erstmals sein Lebensrezept versagte: „Humor war immer meine Geheimwaffe, das war schon in der Schule so. Ich war der Clown, wurde überall gern gesehen und gehörte nirgendwo dazu.“

Mit dem Prinzip kam schon so mancher ganz gut durchs Leben. Bei Lichter setzte allerdings die Mutter kurz vor ihrem Tod ein Stopp-Zeichen. Sie forderte den Sohn auf, den Blödsinn aufzugeben und endlich erwachsen zu werden. Ein Brett von einem Vermächtnis, aus dem er eindeutige Schlüsse zog. Den Versuch, erwachsen zu werden, weist er allerdings von sich. Doch ihm sei sehr bewusst geworden, wie endlich die Lebenszeit ist. Der Erkenntnis will er jetzt Rechnung tragen und ab sofort keine Zeit mehr verschwenden. Was für ihn auf direktem Weg zum Titel seines Buchs führte: „Arschloch kann man selbst sein oder natürlich auch irgendein anderer.“ Weder dem einen noch dem anderen möchte er Zeit schenken.

Das leuchtet ein. Was dem Mann, der sich selbst als „Hotte“ tituliert, etwas unbegreiflich erscheint, sind die Reaktionen auf den Buchtitel. „Eine Buchhändlerin sprach nur von ,Keine Zeit für Punkt Punkt Punkt‘.“ Eine völlig unsinnige Rücksichtnahme, meint Lichter. Schließlich gehe es ihm ja um ein wichtiges Anliegen. Das nimmt man ihm ab. Mag die Botschaft auch von einleuchtender Schlichtheit sein, der Bühnenkönner zaubert eine Authentizität in den Saal, die Vertrauen schafft. Sein sanfter Eifel-Kölsch-Akzent flutscht liebenswürdig ins Ohr. Dazu gesellt sich der unprätentiöse Auftritt: Schnorres und Kreisbrille sind die einzigen Extravaganzen, die sich der Pulli-Träger erlaubt.

Hinterher mag man merken, dass der Abend eine etwas straffere Regie vertragen hätte. Manches wird gleich mehrmals aufgegriffen, und die Zugabe, in der er das Danksagungskapitel mit gediegenem Pathos vorliest, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber während der nicht ganz 90 Minuten, in denen Horst Lichter ohne Pause mit seinen Fans auf einer Wellenlänge ist, bleibt es im Saal so ruhig wie selten. Keiner hustet. Da hat einer sein Publikum völlig aufmerksam bei sich.

Beim Abschied ist man sich nah. Arschlöcher, das ist zweifellos klar, bekommen an diesem Abend keine Punkte.

SABINE REMPE