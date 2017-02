Experte wirbt für türkische Belange

FÜRTH - Warum will die Türkei der Europäischen Union beitreten? Warum zögert die EU? Gehört die Türkei überhaupt zu Europa? Und wie nehmen die Türken das Verhältnis der EU zu ihrem Staat wahr? Fragen, die der Anthropogeograph Ernst Struck auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Fürth in der evangelischen Pfarrhofscheune zu beantworten versuchte.

Seit dem gescheiterten Putsch-Versuch vom 15. Juli, bei dem mehr als 200 Menschen umkamen, herrscht in der Türkei Ausnahmezustand. © dpa



Um sich den Fragen der Gegenwart zu stellen, unternimmt Struck zunächst einen Ausflug in sein ureigenstes Metier, das der Geographie. Im Erdkunde-Unterricht lernten wir, dass sich die Türkei in einen kleinen europäischen und einen wesentlich größeren kleinasiatischen Teil aufteilt. Die Grenze zwischen diesen Landesteilen markiert der Bosporus, die Meerenge zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer. Somit gehöre die Türkei eigentlich zu Asien.

„Falsch“, urteilt Ernst Struck. Diese Grenzziehung stamme aus dem 18. Jahrhundert und sei völlig überholt. Weder plattentektonisch noch historisch oder kulturell zähle die Türkei zu Asien. Vielmehr habe ihre Landmasse von der hellenischen Kolonisation an über die alten Römer bis zu Byzanz und sogar im osmanischen Reich, das im 17. Jahrhundert Griechenland, Rumänien und Bulgarien mit umfasste, kulturgeschichtlich zu Europa gehört. Somit sei der Bosporus weder eine natürliche noch eine kulturelle Grenze.

Nach dem Untergang des Osmanischen Reichs und der Etablierung der Türkei 1923 unternahm deren Gründer Kemal Atatürk alles, um den Anschluss an die zivilisatorischen Errungenschaften des Westens herzustellen. Politische Organisation und Rechtsprechung übernahm er nach dem Vorbild europäischer Staaten, die Religion drängte er in den Privatbereich zurück. Frauen durften sich unverschleiert auf den Straßen zeigen, Fez und Bart gehörten der Vergangenheit an.

Atatürks Überlegung: Mit der Modernisierung folgen Demokratie und Menschenrechte zwangsläufig. So gesehen, aber auch wegen der bis vor kurzem staunenswerten wirtschaftlichen Entwicklung, sei die Türkei längst reif für den EU-Beitritt, so Struck.Was sich die Türkei davon verspricht, leuchtet ein: mehr Wohlstand, mehr Geltung in der Welt wie in der Region. Stolz feiere die türkische Regierung deshalb technische Großprojekte wie den dritten Brückenschlag über den Bosporus, Straßen- und U-Bahntunnel unter der Meerenge. Hinzu kommt der protzige Präsidentenpalast und eine weitere riesige Moschee in Istanbul.

Innerhalb der Gesellschaft und des Staates herrsche jedoch ein Wettbewerb der Lebensstile. Der westlich toleranten Variante stehe eine sunnitisch geprägte entgegen, die seit den 1990er Jahren immer stärker in die Gesellschaft dränge und die Macht anstrebe.

Neben der PKK, die für die Unabhängigkeit der Kurden Terrorakte verübt, sorgt laut Struck ein Parallelstaat, der sogenannte „Tiefe Staat“, in allen Bereichen und Institutionen des öffentlichen Lebens für Unruhe. Dessen Chefdenker und Organisator Fethullah Gülen strebe von seinem Exil in den USA aus an, die Regierung abzusetzen. Der nach türkischer Lesart von ihm initiierte Putschversuch vom Juli des vergangenen Jahres hätte nach Ernst Strucks Ansicht im Erfolgsfall „zu einer religiösen Militärdiktatur“ geführt.

Dass Präsident Erdogan gegen diese Kräfte vorgeht – in Strucks Augen ist das nur konsequent. Freilich stoße das als autokratisch empfundene Vorgehen, die brutale Bekämpfung des Terrors, vor allem aber die Verfolgung Andersdenkender, die Inhaftierung von Journalisten und Schließung von Zeitungen und Sendern im Westen auf massive Kritik.

Struck, der in Istanbul lebt und lehrt, bezeichnet die Berichterstattung westlicher Medien jedoch als Zerrbild, das von den Türken auch so wahrgenommen werde. Für einen Rechtsstaat sei es doch legitim, wenn er Personen, die in Verdacht stünden, subversive Organisationen zu unterstützen, befrage und verhöre. Eine Haltung mit der der Experte nicht wenige Erdogan-Kritiker vor den Kopf stoßen dürfte.

REINHARD KALB