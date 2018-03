Experten-Urteil: Hans-Peter Miksch zum LEZ

Fünf Fachleute antworten auf drei Fragen zur Architektur

Hans-Peter Miksch, Leiter der kunst galerie in Fürth:

1. Wie beurteilen Sie die ästhetische Außenwirkung des LEZ, insbesondere im Umfeld der Fürther Altstadt und des Rathauses? Ist der Baukörper an dieser Stelle gelungen?

Miksch: Der Baukörper ist für Fürther (Altstadt-)Verhältnisse ziemlich groß. Aber mittels der Fassadenfarbe betreibt der Bau Mimikry und wird in Kürze kein Aufreger mehr sein. Blickt man von Westen aus der Ludwig-Erhard-Straße auf den Kubus, glaubt man, vor der Fürther Kabaa (quaderförmiges Gebäude im Innenhof der Moschee in Mekka/die Red.) zu stehen.

In Fürth wird oft zu bescheiden geplant – bei der Neuen Mitte etwa wünsche ich mir mindestens ein zusätzliches Stockwerk auf dem Gebäude, in dem die Innenstadtbibliothek untergebracht ist –, so dass mein Fazit lautet: Es ist gut, dass das LEZ groß geplant wurde. Da das Rathaus steingewordenes Machtzentrum der Stadt ist, darf sich ein Bau in unmittelbarer Nähe, dessen Zweck ein Loblied der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands sein soll, nicht verstecken. Das wäre unredlich.

2. Was hätten Sie sich anders oder besser gewünscht?

Miksch: Etwas mehr Strukturierung da und dort hätte mir ebenso gut gefallen wie etwas Mut bei der Farbgebung. Der in einzelnen Partien aufgeraute Beton scheint mir eine zu banale (billige?) Lösung. Auch fehlt mir unbedingt die berühmte Trennungsfuge zwischen dem Neubau und dem Rathaus.

3. Wie stehen Sie generell zu moderner Architektur im historischen Umfeld?

Miksch: Was sollte anderes entstehen, wenn man im historischen Umfeld neu baut, als „moderne“ Architektur? Die neue Architektur sollte auch zeigen dürfen und wollen, dass sie „modern“ ist. Denn für mich sind die schlimmsten Bausünden gesichts- und charakterlose Bauten, die dazu noch von Geiz oder einem Spardiktat künden.



Interview: Wolfgang Händel