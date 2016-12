Explosion in Fürth: Polizei sucht dunklen Kleinwagen

Auswertungen des Lka stehen noch aus - Mehrere Personen gesichtet - 21.12.2016 18:36 Uhr

FÜRTH - Am Sonntag explodierte in der Fürther Waldstraße eine Baustellentoilette - die Ursache ist noch immer unklar. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch neue Hinweise und erhofft sich dadurch weitere nützliche Zeugenaussagen.

Plastikteile und überall Scherben: Am Sonntagmorgen bot sich den Anwohnern der Waldstraße ein Bild der Verwüstung. Foto: ToMa



In der Nacht von Samstag auf Sonntag ertönte in Fürth ein gewaltiger Knall: Gegen 1.15 Uhr explodierte in der Waldstraße eine Baustellentoilette, die Detonation hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf, auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes (Lka) wurden hinzugezogen. Deren Ergebnisse stehen noch aus - dennoch wendet sich die Polizei mit neuen Hinweisen erneut an die Bevölkerung und sucht nach weiteren Zeugen.

Laut Zeugenaussagen sollen unmittelbar nach der Explosion zwei bis drei Personen, von der Waldstraße kommend, über die Flößaustraße in Richtung Karolinenstraße geflüchtet sein. Eine nähere Beschreibung dieser Personen liegt jedoch nicht vor.

Die Polizei berichtet noch von einem weiteren konkreten Hinweis: Laut Zeugenaussagen war nach der Explosion ein dunkler Kleinwagen die Waldstraße entlang gefahren und anschließend in die Flößaustraße abgebogen. Die Zeugen gaben an, ein schleifendes Geräusch gehört zu haben. Später stellte sich heraus, um was es sich hierbei gehandelt haben könnte: In der Flößaustraße fanden Beamte ein Teil der zerstörten Baustellentoilette, das sich offensichtlich unter dem Auto verklemmt hatte und bis dort mitgeschleift worden war.

Zeugensuche im VAG-Bus und beim Pizzalieferdienst

Bei der Hinweissuche hofft die Polizei nun auch auf mögliche Zeugen, die im Nightliner-Bus der VAG saßen, der kurz vor der Explosion durch die Waldstraße gefahren war. Es handelte sich dabei um einen Bus der Linie N18, die zwischen Oberfürberg und dem Rathaus Fürth verkehrt. Nach aktuellen Erkenntnissen stiegen an der Haltestelle Balbiererstraße weder Personen zu noch aus. In dem Bus sollen sich zu diesem Zeitpunkt etwa sechs Fahrgäste befunden haben.

Auch unter den Gästen eines Fürther Pizzalieferservice suchen die Beamten nützliche Hinweise. Bei "Pizza 24" an der Kreuzung Waldstraße/Flößaustraße sollen sich zum Zeitpunkt des Knalls mehrere Personen aufgehalten haben. Die genannten Personen "können mit ihren Beobachtungen aus der Tatnacht einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen liefern", berichtet die Polizei am Mittwoch.

Personen die Hinweise zur Explosion geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Waldstraße gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 091121123333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzten.

