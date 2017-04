Explosionsgefahr: Evakuierung nach Gasaustritt in Steinach

NÜRNBERG - Wegen eines Gasaustritts ist ein Teil des Fürther Stadtteils Steinach zur Stunde abgesperrt. Ersten Angaben zufolge herrscht Explosionsgefahr, weshalb zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen müssen.

Die Feuerwehr am Einsatzort. In Steinach mussten Bewohner evakuiert werden, nachdem eine Hochdruckgasleitung beschädigt wurde. © NEWS5 / Grundmann



Offenbar ist am Dienstagabend bei Bauarbeiten an der Ecke Wiesbadener Straße/Steinacher Straße eine Hochdruckgasleitung beschädigt worden. Die Einsatzkräfte haben einen Bereich mit einem Radius von etwa einem Kilometer abgesperrt, weder Fußgänger noch Autos dürfen aktuell in diese Zone. Die Bewohner des Sperrgebiets wurden bereits evakuiert.

Mitarbeiter der Gasversorger von Infra und der N-Ergie sind vor Ort. Laut ersten Informationen könnte es rund zwei Stunden dauern, bis die Leitung drucklos ist.

