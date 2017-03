Facetten der Stadt

Reizvolle Fotoschau in der Volksbücherei - vor 53 Minuten

FÜRTH - "Perspektive Fürth" - so heißt die neue Ausstellung, die der Fotoclub Fürth in der Volksbücherei Fronmüllerstraße 22 zeigt.

Vielfalt prägt das Spektrum der aktuellen Ausstellung. Das urbane Leben kommt hier in seiner ganzen Bandbreite zum Ausdruck. © Foto: Peter Romir



Das urbane Leben in einer modernen Stadt mit Graffiti, bunte Glasfassaden und Cafés springt dem Besucher der Ausstellung "Perspektive Fürth" ins Auge, wenn er das Obergeschoss der Volksbücherei betritt. Hier befindet sich seit letzter Woche die aktuelle Ausstellung des Fotoclubs Fürth, die in vier Teile gegliedert ist.

"Fürther Momente" heißt der Teil mit den Stadtansichten. Es sind aber auch ruhige Momente, die unter dem Begriff "Zen" zusammengefasst wurden: Bilder von Bäumen und Menschen. Unter der Überschrift "Grey Matters" finden wir Schwarz-Weiß-Bilder. Andere Fotos aus der Abteilung "Abstrakt" sind gewollt verfremdet, arbeiten mit Unschärfen oder Verwischungen.

Bunt gemischt

Für den Betrachter entsteht so beim Flanieren ein buntes Panorama der Möglichkeiten moderner Fotokunst. Geschaffen wurden die Bilder von einer ebenso vielfältigen Mischung begeisterter Hobby-Fotografen: Dieter List, Dieter Ritter, Gerhard Meyer, Heimo Stamm, Ingo Turnwald, Karin Ludwig, Karlheinz Herrmann, Marianne Menschendörfer, Martin Schmitz und Wolfram Reuter vom Fotoclub Fürth.

Für die Ausstellung haben sich die Künstler etwas ganz Besonderes überlegt: Die Bilder sind nicht hinter Glas angebracht, sondern hängen offen im Rahmen – dadurch gibt es keine störenden Lichtreflexionen beim Betrachter und die hohe Qualität der Fotodrucke kommt besser zur Geltung. Wer will kann die Bilder auch beim Fotoclub erwerben.

Bei den Besuchern der Bibliothek kommt die Ausstellung auf jeden Fall bereits gut an, wie Bibliotheksleiterin Christina Röschlein erzählt: "Die Ausstellungen haben eine lange Tradition bei uns und sind eine beliebte Plattform für lokale Künstler. Die meisten schätzen an diesem Ort, dass die Werke hier für jedermann kostenlos zugänglich sind – und es nicht die 'Schwellenangst' gibt, wie in einer Galerie."

Alle sechs Wochen wechselt die Ausstellung (wobei der Plan bis Ende 2018 schon steht). Die Bilder des Fotoclubs sind noch bis zum 15. April während der Bibliotheksöffnungszeiten in der Fronmüllerstraße 22 zu sehen.

Wer Interesse hat, beim Fotoclub mitzumachen, kann am 13. März zum nächsten Clubabend um 19 Uhr in den Räumen der AWO-Fürth, Kommotauerstr. 30, kommen. Dort gibt es nicht nur einen Rückblick auf die Ausstellung, sondern auch die Bild-Ton-Show "Inside Japan" von Dieter Ritter.

Kontakt: www.fotoclub-fuerth.de

PETER ROMIR