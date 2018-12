Fachleute für die feinen Klangnuancen

St. Michael: Festkonzert der Chorgemeinschaft Alexander Friedrich zum 25-Jahr-Jubiläum - vor 1 Stunde

FÜRTH - Auf ein Vierteljahrhundert blickt 2018 die Chorgemeinschaft Alexander Friedrich zurück. Zum Jubiläum hatte der Chef drei Werke für das Festkonzert in der Altstadtkirche St. Michael ausgewählt: Marc-Antoine Charpentiers Te Deum, ein Orgelkonzert Georg Friedrich Händels und das Te Deum von Vincenzo Righini.

Versiert unterwegs in barocken und klassischen Gefilden: Die Chorgemeinschaft beim Jubiläumsauftritt am Sonntag. © Foto: Markus Kohler



Die Kantate zum 1. Advent "Nun komm der Heiden Heiland" von Johann Sebastian Bach, in der die Sehnsucht nach dem Kommen des Heilands und Erlösers ausgedrückt wird, und der Lobpreis Gottes im lateinischen Messtext "Gloria in excelsis deo – Ehre sei Gott in der Höhe" im Gloria von Antonio Vivaldi bildeten die beiden musikalischen Pole im Adventskonzert des evangelischen Kirchenchors unter der Leitung von Gerhard Heß zum 80-jährigen Chorjubiläum in der St. Walburgskirche.

Und schon im Eingangschor der Bachkantate beeindruckte der Chor mit Klangschönheit und dynamischer Ausdrucksfähigkeit. Die leuchtenden Sopranstimmen als Cantus firmus bildeten eine homogene Einheit mit dem Gesamtchor. In breitem Zeitmaß und beeindruckendem Klangvolumen auch der Schlusschor "Lob sei Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist", mit dem die Rezitative und Arien der Vokalsolisten eingerahmt werden. Mit schlanker lyrischer Tenorstimme meisterte Christopher Kessner die Koloraturen in der Arie "Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis", Manuel Krauß gestaltete mit einer in allen Lagen ausgeglichenen hell timbrierten Bassstimme das Rezitativ "So geht aus Gottes Herrlichkeit und die Arie "Streite, siege starker Held". Mit tiefem Ausdruck und klanglicher Homogenität sangen Corinna Schreiter, Sopran, und die Altistin Christine Mittermair das Duett "Wir ehren diese Herrlichkeit", das unmittelbar in den Schlusschoral einmündet. Auch wenn Bach und Vivaldi barocke Zeitgenossen waren, eröffnete sich schon mit dem Eingangschor des "Gloria" ein neues Klangbild. Schwungvoll animierte Chorleiter Heß seinen Chor schon im Eingangschor "Gloria in excelsis Deo" zu einer beeindruckenden Leistung. Ausdrucksvoll gesungene große Spannungsbögen und dynamische Feinheiten mit einem klangschönen Piano prägten das "Et in terra pax" mit einem exakten Einsatz der Männerstimmen. Im "Domine Deus" gelang im steten Wechsel mit der Altistin Christine Mittermair eine exakte Wiedergabe mit dem ausdrucksvollen "Qui tollis" des Chors mit dynamischen Steigerungen. Fetzig erklangen das "Quoniam" und der klanggewaltige Schlusschor "Cum Sancto Spiritu" mit präzisen fugierten Einsätzen.

Mit glockenklarer Sopranstimme sang Corinna Schreiter das "Domine Deus", einfühlsam begleitet von den beiden Oboen und dem Pizzicato von Cello und Kontrabass. Vokale Glanzpunkte die Altarie "Qui sedes ad dexteram", von Mittermair klangschön dargeboten und das beschwingte Duett der beiden Frauenstimmen im "Laudamus te" in perfekter stimmlicher Homogenität.

Wesentlichen Anteil am Gesamteindruck des Adventskonzerts hatte das Kammerorchester Barockoko mit exakten Zwischenspielen im Bachschen Eingangschor und einfühlsamer, aber auch mitgestaltender Begleitung von Chor und Solisten. Virtuosen Trompetenglanz steuerte Norbert Weber im Gloria von Vivaldi bei, klangschön die beiden Oboisten Edwin Sowisch und Julian Bobe.

Insgesamt eine excellente Leistung des evangelischen Kirchenchors und seines Chorleiters Gerhard Heß zum Abschluss des Jubiläumsjahres und ein Höhepunkt im kulturellen Leben der Gemeinde Großhabersdorf. GÜNTER GREB

Zu den herausragenden französischen Komponisten seiner Zeit zählte der 1704 verstorbene Marc-Antoine Charpentier. Das "Te Deum" von 1692 ist eines von vielen Stücken, die er für wichtige Anlässe schrieb. Das Prélude, einen echten Ohrwurm, kennt jeder aus dem Fernsehen als Eurovisionsmelodie. So schmettert es feierlich und munter zugleich in der Michaeliskirche, als Orchester, gemischter Chor und Solisten loslegen. Die größere Besetzung setzt wirkungsvoll in kontrastiver Weise die Holz- und Blechbläser ein. Das fröhliche Getöse wird in natürlicher Diktion vorgetragen, Instrumente und Singstimmen wirken geschmeidig zusammen, die feinen Nuancen verbinden sich nonchalant zu einem Klangerlebnis, das verzaubert.

Die Sopranistinnen Andrea Zeilinger und Bianca Hörber singen vom ersten Takt an elegant und vermeiden jede geschmäcklerische Süßigkeit, die bei diesen intimen Andachtsbildern leicht aufkommen könnte. Karin Steer (Alt) vermittelt die Grazie des Zeitalters Ludwigs XIV., Tenor Michael Ruf und Bass Dieter Hölzl verbinden gesanglich die innige Glaubenssuche mit Unterhaltsamkeit und geistreichem Intellekt.

Georg Friedrich Händels Konzert Nr. 6 für Orgel und Orchester gibt Alexander Friedrich die Gelegenheit, regelrecht durch das Werk zu tanzen. Er präsentiert es geläufig und fast ohne polyphone Verzierungen, die er sparsam, aber mit Sinn für die dramaturgische Wirkung einsetzt. So akzentuiert er die interessanten harmonischen Wendungen und rhythmischen Varianten dieses Stückes.

Der italienische Mozart-Zeitgenosse Vincenzo Righini ist mit seinem Te Deum von 1810 vertreten. Orchester, Chor und Solisten unterstreichen die dramatische Begabung dieses in hiesigen Breitengraden nahezu unbekannten Komponisten. Effektvoll gelingen viele Übergänge, die gezierte Melodik der Chor- und Solosätze und der wohlgerundete Streicher- und Trompetenklang lassen immer wieder aufhorchen. Auch an Paukenschlägen zur Betonung der Heiligkeit und Größe Gottes hat Righini nicht gespart.

Ein schönes, rundes Advents-Konzert zum Jubiläum.

Claudia Schuller