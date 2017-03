Am Montagnachmittag ist im Cadolzburger Ortsteil Wachendorf ein Brennholzschuppen nieder gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

An einer Kreuzung in Langenzenn kollidierten am Montagvormittag ein Jeep und ein Pick-Up miteinander. Der Fahrer des Pick-Up hatte dem Jeep beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Beide Fahrer blieben unverletzt.