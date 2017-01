Falsch parken? Keine Extrawurst für Polizisten!

FN-Nachfrage zeigt: Auch beim Vesperholen müssen Streifenwagen ordnungsgemäß abgestellt sein - vor 1 Stunde

FÜRTH - Polizisten, die sich während ihres Dienstes etwas zu essen holen, hat ein Leser unserer Zeitung beobachtet. Nichts Ungewöhnliches eigentlich, hätten sie ihr Einsatzfahrzeug dazu nicht unmittelbar vor einem Schnellimbiss geparkt – auf der Busspur in der Maxstraße. Darf sich die Polizei solche Rechte herausnehmen? Wir haben nachgehakt.

Streifenwagen dürfen beim Parken den Verkehr blockieren, wenn sie – wie hier – im Einsatz sind. Holen sich die Beamten kurz Essen und Getränke, sollte das allerdings die seltene Ausnahme bleiben. © Archivfoto: News5/Bauer



Streifenwagen dürfen beim Parken den Verkehr blockieren, wenn sie – wie hier – im Einsatz sind. Holen sich die Beamten kurz Essen und Getränke, sollte das allerdings die seltene Ausnahme bleiben. Foto: Archivfoto: News5/Bauer



Grundsätzlich, stellt der Fürther Polizeichef Peter Messing klar, ist das nicht okay. Streng genommen müssen sich auch Polizisten, die der Hunger quält, einen regulären Parkplatz suchen. Dennoch gebe es bei dem Thema einen gewissen Ermessensspielraum.

Wenn die Kollegen beispielsweise schon lange im Dienst sind und zigfach um den Block kurven müssten, dürften sie sich schon mal kurz auf die Busspur stellen, findet Messing. Zumindest, wenn einer der beiden Polizisten am Steuer wartet, um einem heranfahrenden Bus Platz machen zu können.

In solchen Fällen, sagt der Polizeichef, drücken auch die Beamten oft ein Auge zu – und belehren Bürger, die auf der Busspur stehen, lediglich darüber, „dass das eigentlich verboten ist“. Eines aber geht in Messings Augen gar nicht: in zweiter Reihe zu parken und so den Verkehr zu behindern. „Da muss sich die Polizei genauso an die Gesetze halten wie alle anderen auch.“

Dennoch kommt es regelmäßig vor, dass Messing seine Leute darauf hinweisen muss, den Streifenwagen ordnungsgemäß abzustellen. Ein Gegenargument bekommt er dann immer wieder zu hören: Wenn man direkt vor der Tür parke, habe das den Vorteil, bei Alarm sofort losfahren zu können. Eine Begründung, die er allerdings nicht ganz von der Hand weisen kann.

Wichtig ist ihm, dass es sich bei den nicht ganz einwandfreien Haltemanövern um Einzelfälle handelt. Trotzdem ist Messing dann doch ein wenig erleichtert, als sich im konkreten Fall bei der Überprüfung des Nummernschilds herausstellt: Das Polizeiauto in der Maxstraße kam aus Nürnberg. . .

gwen