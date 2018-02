Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Fürth

Mann gab sich bei der Bewohnerin als Mitarbeiter der Wasserwerke aus - vor 31 Minuten

FÜRTH - Eine Fürther Seniorin ist am Mittwoch Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein Unbekannter gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus - und nutzte seinen Besuch, um der alten Dame eine beträchtliche Summe Bargeld zu stehlen. Es ist nicht der erste Fall in diesem Jahr.

Der Unbekannte klingelte gegen 12 Uhr an der Türe der Wohnung in der Schulstraße und gab gegenüber der Bewohnerin an, die Wasserrohre überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte ihm Einlass und drehte alle Wasserhähne auf. Als die Dame im Bad war, versperrte ihr der Mann laut Polizei die Sicht. Möglicherweise nutzte ein weiterer Täter diese Gelegenheit und entwendete eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro sowie die EC-Karte der Frau. Nach einiger Zeit bemerkte sie schließlich den Diebstahl und verständigte die Polizei. Erst im Januar gab es zwei ähnliche Fälle in Fürth und Nürnberg.

Die Frau beschreibt den Betrüger wie folgt:

Männlich, etwa 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß, mollige Figur, schwarze, längere nach hinten gekämmte Haare. Der Mann war mit einem Jogginganzug aus grauem Sweatshirt und dunkler Hose bekleidet und sprach deutsch mit fränkischem Dialekt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.