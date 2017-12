Das ist ein sprunggewaltiger Spaß für Jung und Alt: In Langenzenn hat am Freitag eine Abenteuerhalle mit Ninja-Parcour, Kletterwand und einer Menge Trampolinen eröffnet.

Auf der Heilstättenstraße in Fürth geriet eine Frau mit ihrem VW am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Drei Personen wurden verletzt.