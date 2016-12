Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst nach Fürth Stadeln beordert. Im Keller eines Wohnhauses waren gelagerte Gegenstände in Brand geraten.

Der Vollbrand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle voller Heuballen in der Vacher Straße in Fürth hat am Sonntagnachmittag einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst.