Familienstreit eskaliert: Mann würgt Polizisten

33-Jähriger zeigt sich aggressiv gegenüber Streifenbeamten - vor 10 Stunden

FÜRTH - In der Nacht auf Donnerstag rückten Polizeibeamte zu einem Familienstreit in der Fürther Südstadt an. Während des Einsatzes griff ein 33-jähriger Mann einen Polizisten an.

Gegen 0.30 Uhr verständigte ein 57-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Sonnenstraße die Polizei. Sein 33-jähriger Sohn randalierte in der Wohnung und konnte nicht mehr beruhigt werden, wie die Polizei mitteilte.

Auch bei Eintreffen zweier Streifenbesatzungen verhielt sich der alkoholsierte Mann weiterhin aggressiv. Er griff einen 24-jährigen Beamten an und würgte diesen. Zudem beleidigte er eine weitere Polizisten. Daraufhin überwältigten die Beamten den 33-Jährigen und legten ihm Handfesseln an. Dabei fügte er dem zuvor gewürgten Polizisten eine Verletzung zu. Dieser blieb jedoch dienstfähig.

Der Mann kam zur Ausnüchterung in eine Zelle der Polizeiinspektion Fürth. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

fas

