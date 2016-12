Fang’ den Elefant

Django Asüls schweigt in seinem Jahresrückblick in der Comödie Fürth zu Berlin - vor 5 Stunden

FÜRTH - Es ist mal wieder so weit. Django Asül schaut in den „Rückspiegel“ und nimmt sich die Aufreger des scheidenden Jahres zur Brust. In der Comödie wurde die 2016er-Ausgabe am Dienstag vom Bayerischen Fernsehen plangemäß aufgezeichnet; auf einen Kommentar des Kabarettisten zum aktuellen Anschlag in Berlin wartete das Publikum jedoch vergebens.

Blick in den „Rückspiegel“, aber an Berlin vorbei: Django Asül zog seine Jahresbilanz ohne aktualitätsbedingte Änderungen im Programm. © Archivfoto: Winckler



Schon klar, das Programm ist festgezurrt. Eingeschweißt in ein fein gefügtes Sendefenster. Aber ist es wirklich zu viel erwartet, dass einer wie Django Asül reagiert und ein prägendes Ereignis wie den Terror von Berlin in seinen Jahresrückblick einbaut? Gleichwie, der 44-Jährige hat darauf verzichtet und sein – zugebenermaßen extrem dicht gewobenes Konzept – so belassen, wie er es seit Ende November präsentiert.

Kaum zu fassen. Denn man hätte doch geglaubt, es sei Ehrensache, dass einer von seiner Güteklasse auch mit kurzfristig fabrizierten geistreichen Ausführungen zur aktuellen Lage auf die Bühne geht. „Bestimmt werden die Ereignisse in Berlin in der Regiebesprechung ein großes Thema sein“, hatte noch am Dienstagnachmittag Asüls Agentur die FN wissen lassen. Das also war nun das Ergebnis dieser Besprechung: Wir machen nichts.

Davon abgesehen gab es in der voll besetzten Comödie den Django, wie man ihn kennt und schätzt. Der Satiriker aus der niederbayerischen Marktgemeinde Hengersberg beherrscht die Kunst der vierfach verdrillten Pointe perfekt. Soll heißen: Den Anfang macht stets ein Satz, der an Harmlosigkeit kaum zu überbieten ist. Was dann folgt, ist im Grunde ähnlich arglos – es sei denn, im Hirn der Zuhörer öffnen sich allmählich die doppelten Böden, die die Asül’schen Ansagen mit sich führen. Gekrönt wird diese geschmeidige Verkettung dann mit einem Gag, der nun nach allen Regeln der Kabarettkunst als Knallfrosch zünden darf.

Ein Beispiel. „2016 war ein hochspektakuläres Jahr. Ab Januar schaute doch alle Welt auf den November. Wer wird Präsident, hieß die Frage. 97,7 Prozent der Stimmen waren es dann ja am Ende. Für Uli Hoeneß.“

Das ist feines Satirikerhandwerk, das bei dem erfahrenen Schnellsprecher allerdings noch eine weitere Politur empfängt. Django Asül beherrscht die elegante Fertigkeit, nach allen Seiten auszuteilen. Wo er dabei steht? Ohne Zweifel auf der Seite des Witzes. Eine praktische Geschichte, weil er auf diese Weise kompatibel ist für viele Geschmäcker. An wen er sich richtet, wenn er die Kölner Silvester-Übergriffe als Zusammentreffen von „Karneval und 11. September“ bezeichnet, bleibt allerdings sein Geheimnis.

Flirttipps für Flüchtlinge

Fakt bleibt aber auch, dass der Kabarettist ein außergewöhnlich fleißiger Faktensucher ist. Sein Pfad durchs Jahr ist der eines Schmetterlingssammlers, dem es am Ende gelingt, mit dem zierlichen Fangnetz einen Elefanten zu erschlagen. Wer sonst weiß denn spontan, womit etwa Horst Wenzel 2016 auffiel? Richtig, das ist der Experte, der Flirt-Seminare für Flüchtlinge als seinen Beitrag zur Integration anbietet. Django Asül dient der Verweis auf diesen naiv anmutenden Versuch als perfekte Untermalung für unseren hilflosen Umgang mit einem komplexen Thema.

Wem die Kuriositäten, die der Kabarettist heranzieht, allzu versponnen erscheinen, der kann sich darauf verlassen: Es ist alles nur allzu wahr. Auch die Geschichte von den Mauereidechsen. Gut 10 000 von den schlanken, ansprechend gemusterten Kriechtieren halten die Bahn beim Projekt Stuttgart 21 auf Trab. Die Reptilien leben an der geplanten Trasse, jetzt werden sie umgesiedelt – liebevolle Betreuung, sehr viel Platz und verständnisvoll ausgewählte Ernährung inklusive. Womit Django Asül irgendwie wieder beim Thema Flüchtlinge wäre . . .

Die Aufzeichnung des satirischen „Rückspiegel 2016“ aus der Comödie Fürth zeigt das Bayerische Fernsehen in zwei Teilen am 29. und 30. Dezember jeweils um 22 Uhr.

SABINE REMPE