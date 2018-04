Farbe an Fingern: Polizei nimmt Sprayer in Fürth fest

Der Schaden liegt bei rund 2500 Euro - Strafverfahren wegen Sachbeschädigung - vor 1 Stunde

FÜRTH - In der Nacht zum Samstag rief ein Reisender am Fürther Hauptbahnhof die Polizei. Der Grund: Er hatte einen jungen Mann beobachtet, der dort Graffiti an mehrere Wände sprühte.

Laut Polizei hatte ein Reisender in der Nacht zum Samstag einen Sprayer beobachtet. Der Mann hatte mehrere Wände im Zwischenverteiler des Hauptbahnhofs in Fürth mit Farbe besprüht. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die zügig anrückte. Die Beamten der Polizei Fürth nahmen den 29-jährigen mutmaßlichen Sprayer noch vor Ort fest.

An seinen Händen fand sich ein äußerst verräterisches Merkmal - Farbe klebte an seinen Fingerkuppen. Dies erhärtete den Verdacht gegen den 29-Jährigen, der laut Polizei alkoholisiert war. In der Nähe des Tatortes fanden die Polizisten zudem die benutzten Spraydosen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden, der durch das Graffiti entstanden ist, liegt bei rund 2500 Euro.

