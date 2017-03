Eine heftige Sturmböhe brachte am Samstagmorgen ein Baugerüst in Wilhermsdorf im Landkreis Fürth teilweise zum Einsturz. Immer wieder lösten sich Gerüstteile und flogen auf die Hauptstraße. Die angerückte Feuerwehr musste die Straße deshalb während der Aufräumarbeiten für Verkehr und Fußgänger sperren.

Zwei Personen sind am Samstagmorgen bei einem Unfall in Fürth leicht verletzt worden. Eine Frau krachte mit ihrem Auto in einen heranfahrenden VW Golf, den sie beim Fahren aus einer Ausfahrt übersehen hatte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.