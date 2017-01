Fasching in Fürth: Kanalflotte sticht in närrische See

Prunksitzung mit Gardetanz und maritimen Tollitäten - vor 48 Minuten

FÜRTH - Die flotte Kanalflotte sticht mit Karacho in närrische See. Trotz Eisschollen auf dem Wasser lassen sie sich nicht davon abhalten, durch die fünfte Jahreszeit zu segeln. Bei der Prunksitzung in Veitsbronn am Freitagabend war die Stimmung stürmisch. Dafür verantwortlich: Der Elferrat am Steuerrad, maritime Tollitäten, tolle Büttenredner und wogender Gardetanz. Da tanzten die Schaumkronen nicht nur auf dem Bier.

Bilderstrecke zum Thema Mit allen Wassern gewaschen: Kanalflotte prunkt In der Zenngrundhalle in Veitsbronn feierte die Fränkische Kanalflotte Fürth ihre große Prunksitzung. Mit Gardetanz, Kindergardetanz, Büttenrednern und natürlich mit König Neptun Andreas I. und seiner Gattin Meerjungfrau Michaela I.



vb