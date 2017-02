Faschingsfete mit Kultstatus in Langenzenn

Seit 20 Jahren organisiert der SV Burggrafenhof die beliebte Sause - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Kultstatus hat die Faschingssause des SV Burggrafenhof in der Stadthalle Langenzenn. Bei der 20. Auflage war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. 300 Gäste feierten das Jubiläum unter dem Motto "Faschingsball, der Zwanzigste – Das Beste aus allen Jahren".

Die kreativsten Outfits: Bei der Prämierung machten Aladin auf seinem fliegenden Teppich, die Gießkannen und ein Doppelgänger von Conchita Wurst das Rennen. © Foto: Anna Hetzner



Die kreativsten Outfits: Bei der Prämierung machten Aladin auf seinem fliegenden Teppich, die Gießkannen und ein Doppelgänger von Conchita Wurst das Rennen. Foto: Foto: Anna Hetzner



Disneyfiguren und Geishas, Leoparden und Hard Rocker in Kiss-Outfits feierten neben Gestalten aus "Phantom der Oper" und gaben bis in die späten Abendstunden eine kunterbunte Mischung ab. Für Unterhaltung sorgten die DJs "The Watson Boys" und die von den Gruppen im Verein gestalteten Show-Acts: Die Jugendtanzgruppe Phanterellas hatte sich genauso etwas einfallen lassen wie die Phanteenies und die Showtanzgruppe Phantasia. Zur Musik aus "Highschool Musical" oder "Sailor Moon" zeigten die Tänzerinnen Choreografien mit Elementen aus Hip Hop, Swing und Cheerleading. Auch das Männerballett, das Highlight für viele Gäste, fehlte nicht.

Ein weiterer Höhepunkt war die Maskenprämierung der Einzel- und Gruppenkostüme. Aladin auf seinem fliegenden Teppich belegte den ersten Platz in der Einzelwertung, dicht folgten ihm die Gießkannen und Conchita Wurst. Den Gruppenwettbewerb gewann die "20 Jahre Zenngrund TV"-Gruppe, die die vergangenen Faschingsjahre Revue passieren ließ, gefolgt von einer Blumenwiese mit Schmetterlingen, Gießkanne und Marienkäfern sowie der Star-Wars-Gruppe.

Auch im Jubiläumsjahr gab das Veranstaltungsteam um die gute Seele des Burggrafenhofer Faschings-Events, Tanja Mühlbacher, sein Bestes und dekorierte den Saal mit verschiedenen Elementen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten, stemmte das Programm, moderierte den Abend und sorgte für hochprozentige Erfrischungen an der Faschingsbar. Nur der gute Zusammenhalt im Verein mache den Ball immer wieder aufs Neue möglich, unterstrich der stellvertretende SV-Vorsitzende Harry Wolf.

Anna Hetzner