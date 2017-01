Fast 13 Millionen: Immer mehr Menschen leben in Bayern

Bevölkerung wächst auf 12,85 Millionen, so das Landesamt für Statistik in Fürth - vor 1 Stunde

FÜRTH - Auch 2015 ist Bayerns Bevölkerung weiter gewachsen - mehr als im Jahr zuvor. Siedlungen und Straßen nehmen rund zwölf Prozent der Landesfläche ein. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg um sechs Prozent.

Auch Fürth wächst stetig. © Horst Linke



Auch Fürth wächst stetig. Foto: Horst Linke



Bayerns Bevölkerung wächst weiter: Ende 2015 lebten rund 12,85 Millionen Menschen im Freistaat, etwa 152.000 mehr als im Vorjahr. Dies gab das bayerische Innenministerium bei der Veröffentlichung des Statistischen Jahrbuchs 2016 bekannt.

Ende 2014 lebten 12,7 Millionen Menschen in Bayern, 87.000 mehr als im Jahr davor. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das neue Jahrbuch am Freitag in Fürth vorgestellt.

Das Statistische Jahrbuch hält auf Hunderten Seiten verschiedene Daten über den Freistaat fest: nicht nur, wie groß die Bevölkerung ist, sondern auch etwa wie viele Arbeitslose es gibt, wie viele Menschen heiraten und wie viele Autos zugelassen werden.

Mehr Menschen verbrauchen mehr Flächen

Knapp zwölf Prozent von Bayerns Fläche waren 2015 Siedlungs- und Verkehrsfläche, weniger als in allen alten Bundesländern. Auch das geht aus dem neuen Statistischen Jahrbuch hervor. Die Stadt-Staaten Berlin, Hamburg und Bremen waren aus dem Vergleich ausgenommen. 1980 waren es dem Innenminister zufolge noch knapp acht Prozent.

Damit sprach er die Kritik der bayerischen Grünen an, im Freistaat sei der stetige Flächenverbrauch zu hoch. Derzeit werden nach den Angaben von Grünen und Bund Naturschutz (BN) täglich 18 Hektar im Freistaat für Bauprojekte genutzt. Die offizielle Zahl liegt mit elf Hektar zwar deutlich niedriger, dies liegt aber auch an einer Umstellung der Berechnung in der offiziellen Statistik. Die Grünen fordern eine Obergrenze von 4,7 Hektar pro Tag.

"Ganz ohne neue Bauflächen wird es nicht gehen", sagte Herrmann mit Blick auf das Bevölkerungswachstum. 2015 wurden demnach fast 62.200 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt - von Januar bis November 2016 waren es sogar 67.400. Der Flächenverbrauch dürfe nicht beliebig wachsen, mahnte aber auch Herrmann.

Weitere Daten aus der Jahresstatistik

Einige weitere Zahlen aus dem Statistikbericht:

Wohnungen: Ende 2015 standen in Bayern 6,26 Millionen Wohnungen zur Verfügung.

Einkommen: Das Bruttoinlandsprodukt des Freistaates stieg preisbereinigt um 2,1 Prozent. Das durchschnittliche Einkommen vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer betrug 3755 Euro monatlich.

Autos: Rund 729.000 neue Fahrzeuge wurden zugelassen, darunter knapp 621.000 Autos. Das waren 3,2 Prozent mehr neue Autozulassungen als im Vorjahr. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg um 6 Prozent auf rund 391.000.

Einbürgerungen: Rund 13.000 Menschen erhielten in Bayern die deutsche Staatsbürgerschaft, etwas mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Einbürgerungen ging seit dem Jahr 2000 allerdings merklich zurück. Die größte Gruppe, die 2015 eingebürgert wurde, waren Menschen aus der Türkei (fast 2000).

dpa/nb