Fastnacht in Franken, Solo in Mannhof

Kulturscheune Knorr: Bernd Händel liest aus seiner Autobiografie „Faschingskind“ - vor 6 Stunden

FÜRTH - Entertainer Bernd Händel kommt mit seiner Autobiografie und einer musikalischen Lesung am Wochenende in die Mannhofer Kulturscheune Knorr.

Entertainer und neuerdings Buchautor: Bernd Händel. © Archivfoto: Fengler



Entertainer und neuerdings Buchautor: Bernd Händel. Foto: Archivfoto: Fengler



Vom Hopfenkaufmann zum Sitzungspräsidenten der beliebtesten Fernsehsendung des BR — am 17. Februar hat sie 30-Jahr-Jubiläum — war es ein langer und nicht immer nur lustiger Weg. Als Stimmenimitator, Büttenredner, Moderator, Radiosprecher, Komiker und Entertainer ist „Fastnacht in Franken“-Tausendsassa Bernd Händel gefragt und beliebt.

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, wann denn die Autobiografie des Mannes, der als Bernhard John Händel vor 60 Jahren als Sohn von Peterlesbou Willi Händel in Nürnberg zur Welt kam, erscheinen würde. Im vergangenen Jahr schließlich kam „Faschingskind“ — Untertitel: „Nicht nur närrische Zeiten“ — auf den Buchmarkt. Darin erzählt er von seiner Kindheit, dem ersten Auftritt mit sechs Jahren und den närrischen Anfängen bei der KG Buchnesia Nürnberg. Schwere private Rückschläge gab es allerdings auch; 2011 verlor der Vater dreier Kinder seine Frau an den Krebs.

An diesem Sonntag kommt Bernd Händel zur musikalischen „Faschingskind“-Lesung in die Mannhofer Kulturscheune Knorr (Mannhofer Straße 44). Karten gibt es an der Abendkasse, die um 18 Uhr öffnet, oder unter Tel. 76 73 15. Beginn ist um 19 Uhr.

mab