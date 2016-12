Faszination Frost

Physiklehrer Wolfgang Meier über die innere Schönheit von Eis und Schnee - 23.12.2016 06:00 Uhr

FÜRTH - Anfang Dezember hat sich der Winter schon mal von seiner schönsten Seite gezeigt: mit herrlich filigraner Kunst aus Eis und Frost. Weiße Weihnachten scheinen zwar in Fürth ein Traum zu bleiben, die Temperaturen sollen steigen. Den offiziellen Beginn der kalten Jahreszeit am Mittwoch haben wir trotzdem zum Anlass genommen, der inneren Schönheit von Schnee und Eis auf den Grund zu gehen. Wolfgang Meier (52), Lehrer für Mathematik und Physik am Hardenberg-Gymnasium, erklärt Grundsätzliches.

Frostige Impressionen. © Foto: Ulrich Knapp



Frostige Impressionen. Foto: Foto: Ulrich Knapp



Herr Meier, erzählen Sie uns etwas über die Geburtsstunde eines Eiskristalls. Wie entstehen Eis und Schnee?

Meier: Man braucht dazu feinste Wassertröpfchen, winzige Staubpartikelchen und Temperaturen von unter null Grad Celsius, denn nur dann wird Wasser bekanntlich fest. Den Prozess der Festwerdung von Wasser kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein Gewimmel auf einem Pausenhof, das zum Stillstand kommt. Wie im flüssigen Wasser, wo sich die Wassermoleküle verschieben, laufen auf dem Hof viele Schüler zunächst durcheinander, nehmen sich dann aber nach und nach an den Händen und halten sich fest. Auf diese Weise können sie sich nur noch minimal bis gar nicht mehr bewegen.

Es entsteht eine unverrückbare Struktur. . .

Meier: Ja. Natürlich hinkt das Bild vom Pausenhof schon deshalb, weil sich die Schüler nur in der Fläche bewegen. Das Durcheinandergewusel der Wassermoleküle findet aber auch von unten nach oben und kreuz und quer im Raum statt.

Und das Staubpartikelchen, wozu ist das nötig?

Meier: Es ist der Ansatzpunkt. Von hier aus beginnt die feste kristalline Struktur sich zu entwickeln.

Ohne Schmutz gäbe es also keine Eisblumen?

Meier(lacht): Da ist was dran. Allerdings gefriert ganz reines Wasser bei extrem tiefen Temperaturen auch ohne Anhalts- oder Kristallisationspunkt.

Die Form von Eis und Schnee soll sechseckig sein. Wie kommt das?

Meier: Wasser, also H2O, ist eine chemische Verbindung aus einem leicht negativ geladenen Sauerstoffatom O und zwei leicht positiv geladenen Wasserstoffatomen H. Beim Festwerden verbinden sich die Wassermoleküle entsprechend ihrer Anziehungskräfte symmetrisch über Wasserstoffbrücken zu einem sechseckigen dreidimensionalen Kristallgitter. Man spricht von einer hexagonalen Struktur.

Die Grundform ist immer sechseckig und doch heißt es, dass kein Eiskristall dem anderen gleichen soll. Wie kann das sein?

Meier: Das ist eine wirklich sehr, sehr komplexe Geschichte. Grundsätzlich gilt: Sechs Wassermoleküle bilden einen Ring, das Hexagon. So weit das Prinzip. Ob aus diesem dann durch weitere Anlagerungen eine Eisblume wird, ein Plättchen, eine Nadel, ein Stern oder ein Prisma, das hängt auch von anderen Faktoren ab und wird ganz wesentlich von den jeweiligen Feuchtigkeits- und den Temperaturverhältnissen bestimmt.

Wenn Eiskristalle Embryos sind, sind Schneeflocken dann Kinder?

Meier(lacht): So kann man das sagen. Denn die Schneeflocke erwächst aus Eiskristallen.

„Wie ein Gewimmel auf einem Pausenhof“: Physiklehrer Wolfgang Meier gibt Einblick in das Innenleben von Eiskristallen. © Foto: Anestis Aslanidis



„Wie ein Gewimmel auf einem Pausenhof“: Physiklehrer Wolfgang Meier gibt Einblick in das Innenleben von Eiskristallen. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Und welche Farbe hat Eis nun eigentlich? Ist es durchsichtig oder weiß?

Meier: Ein Stoff ist ja dann ganz transparent, wenn Licht einfach durch ihn hindurchgeht. Ganz reines Eis, also Eis ohne jegliche Lufteinschlüsse, ist deshalb farblos bzw. durchsichtig. Sobald aber Luftbläschen eingeschlossen sind, wirken diese wie winzig kleine Spiegel, die das Licht brechen und reflektieren. Die Folge: Das Eis erscheint weiß.

Birgit Heidingsfelder