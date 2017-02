Faszinierende Romantik

Benefizkonzert für "One Dollar Glasses" mit Pianistin Caroline Oltmanns - vor 55 Minuten

FÜRTH - Der Rotary Club Fürth, Lions Club Fürth, SI Fürth, Rotary Club Nürnberg Sigena und die Fürther Kunstfreunde haben einen Klavierabend als Benefizkonzert mit der Pianistin Caroline Oltmanns in der Musikschule Fürth organisiert. Dessen Erlös kommt dem Projekt „Ein Dollar Brille“ zugute, das von dem Erlanger Martin Aufmuth ins Leben gerufen wurde.

Die Fürther Pianistin ordnet ihre überragende Spieltechnik stets dem musikalischen Ausdruck unter. © Foto: privat



Die Fürther Pianistin ordnet ihre überragende Spieltechnik stets dem musikalischen Ausdruck unter. Foto: Foto: privat



Der Vorsitzende von „EinDollarBrille e.V.“, Martin Aufmuth, informierte beim Konzert über diese inzwischen weltweite Aktion. Auf einer einfachen Biegemaschine werden in Entwicklungsländern Brillen hergestellt, deren Verkaufspreis bei zwei bis drei ortsüblichen Tageslöhnen liegt, so dass sich auch arme Menschen diese Brillen leisten und damit ihr Leben völlig neu gestalten können. Durch die Produktion und den Verkauf dieser Brillen haben aber auch die Hersteller eine gute Einkommensquelle und können so ihre eigene Existenz sichern.

Zu einer musikalischen Sternstunde wurde dann der Klavierabend der Fürther Pianistin Caroline Oltmanns, Professorin für Klavier an der Youngstown State University. Schon das Programm wies eine durchdachte Dramaturgie auf mit Werken aus Barock und Impressionismus im ersten Teil und Werken der dazwischen liegenden Hochromantik im zweiten Teil.

Von Francois Couperin erklang „Die kleinen Windmühlen“, von Claude Debussy acht Preludes in Form von Natur- und Landschaftsschilderungen mit programmatischen Überschriften. Eine pianistische Glanzleistung war die Interpretation. Mit perfekter Technik, die stets dem musikalischen Ausdruck untergeordnet war, wurden der Wind in der Ebene und der brutal brausende Sturm gezeichnet. Der stete Rhythmus der Habanera war im „Tor des Weines“ zu hören, exotisch und geheimnisvoll die Segel des Bootes, sanft wiegend das Werben der Wassernixe Undine. Und auf die mediterrane Abendstimmung folgte das aus einem virtuosen Klangrausch bestehende Feuerwerk, das dann ganz dezent mit der angedeuteten Marseillaise in zartem Piano verklang.

Mit den Geistervariationen von Robert Schumann eröffnete die Pianistin den zweiten Konzertteil. Choralartig, gefühlvoll, mit samtweichem Anschlag erklang das innige Thema, das in den Variationen immer wieder deutlich zu hören war. Auch hier ein eindrucksvolles Wechselspiel von Virtuosität und tiefem Ausdruck. Und weil dieses Werk unvollendet blieb, spielte Oltmanns zur musikalischen Abrundung noch einmal das Thema.

Ein Block von sechs Klavierstücken von Frederic Chopin bildete den Abschluss des Konzerts. Das Fantasie Impromptu op. 66, drei Etüden, einem Nocturne und dem Scherzo op. 39 ließ Oltmanns mit perfekter Technik, samtweichem Anschlag, donnernden Passagen, ausdrucksvoller Dynamik und gefühlvollem Rubato aufleuchten. Beeindruckend auch die Stilsicherheit und überlegene Gestaltung der Musik aus drei ganz unterschiedlichen Epochen. Für den begeisterten Beifall bedankte sie sich mit einer ausgefallenen Zugabe: dem „Übungsstück“ von Friedrich Gulda.

VON GÜNTER GREB