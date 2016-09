Bei idealen Bedingungen verzeichnete die Atzenhofer Kirchweih mit ihrem originellen Festzug am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt. Zahlreiche Vereine und und Organisationen hatten für den Brauchtumsauftrieb mit 23 Abteilungen eindrucksvolle Dekorationen auf die Beine gestellt. Hauptthema war "Rock'n'Roll".

Einmal auf der ganz großen Bühne stehen, davon träumen viele. Am Freitag hatten die Fürther vor dem Paradiesbrunnen die Gelegenheit, diesem Traum ein Stückchen näher zu kommen, denn die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" lud zum Casting. Wir haben die Bilder.

Ernstfall geübt: Am Mittwochabend probten Feuerwehren aus Stadeln und Boxdorf in der Stadelner Bauhofstraße einen Großeinsatz. Besonderheit an dieser Übung war die städteübergreifende Unterstützung der beiden Wehren.