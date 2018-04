Der Motorraum ist komplett zerstört, auch sonst ist das Auto ein Totalschaden: Auf der A73 in der Nähe der Ausfahrt Steinach brannte am Montagnachmittag ein Auto völlig aus. Verletzt wurde niemand, doch die Polizei hatte mit mehreren Gaffern zu kämpfen.

Nachdem ein Autofahrer mit seinem Mercedes am frühen Sonntagmorgen in eine Baustelle gerauscht war, musste die Fürther Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Der Grund: Der Mercedes hatte einen Lastenaufzug beschädigt, der daraufhin unter Spannung stand. Die Feuerwehr musste den Aufzug und ein Baugerüst abbauen, was einige Zeit in Anspruch nahm.