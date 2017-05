Feilschen im Trockenen

Indoor-Trempelmarkt kam bei den Zirndorfern gut an - vor 1 Minute

ZIRNDORF - Das erste Mal ist immer etwas Besonderes. So auch beim ersten Indoor-Trempelmarkt in der Paul-Metz-Halle. Veranstaltet wird der Flohmarkt unterm Dach von der Stadt Zirndorf. Dafür gab es ganz praktische Gründe.

Reger Handel in der Zirndorfer Paul-Metz-Halle: Verkäufer und Kunden konnten ungestört von Witterungseinflüssen stöbern, handeln und feilschen. © Foto: Juliane Pröll



Verantwortlich für die Organisation ist Claudia Schnetz vom Ordnungsamt. Auch die Idee, den "Grafflmarkt" nach innen zu verlegen, stammt von ihr: "Wir hatten den Outdoor-Trempelmarkt am Partnerschaftsplatz und da kam immer relativ viel negatives Feedback." Unter anderem beklagten sich die Besucher über fehlende Werbung und lange Toilettenwege. Deshalb entschloss sich die 34-Jährige, durch die guten Erfahrungen mit den von ihr organisierten Baby-Trödelmärkten, die Veranstaltung vom Partnerschaftsplatz in die Halle an der Volkhardtstraße zu verlegen. Dafür entwarf Schnetz die Flyer für Tischvergabe und für die Einladung sowie Plakate und übernahm die Planung des zeitlichen Ablaufs für die Veröffentlichung der Werbemittel über die Presseabteilung des Amtes. Des Weiteren kümmerte sie sich um interne Absprachen mit dem Kulturamt. "Der Spaß und der Anreiz, das Ganze selbst auf die Beine zu stellen, war schon sehr hoch und es war sehr interessant", erklärt Schnetz.

An insgesamt 105 Ständen, verteilt auf den kleinen und großen Saal der Halle, boten die Verkäufer ihre Waren feil. "Den kleinen Saal haben wir noch dazugenommen", erläutert die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes weiter, "da innerhalb von zweieinhalb Tagen die Tische ratzfatz vergeben waren." Die Trödler sind zudem ausschließlich Privatverkäufer. "Wir haben von vorneherein zuerst die Zirndorfer Bürger angesprochen", sagt Schnetz. "Es hätten sich auch noch andere bewerben können, aber die Zirndorfer haben die zu vergebenden Plätze schon komplett abgedeckt." Ein weiterer Indoor-Flohmarkt ist für nächstes Jahr geplant. Voraussichtlich findet die zweite Veranstaltung dann am 9. Juni statt.

jpr