Feinripp und Regen: Wet Temptation lassen Wünsche offen

Die russische Truppe sorgte für gute Stimmung in der Stadthalle - vor 1 Stunde

FÜRTH - Total ausgeflippt ist niemand. Unkontrolliert aufgesprungen? Nein, keiner! Nur am Ende, da gab's dann vom Großteil der Damen „Standing Ovations". Aber gekocht vor überbordenden Gefühlen hat die Fürther Stadthalle angesichts der russischen „Wet Temptation", der nassen Versuchung, nicht.

Tanzshow mit Regen und Klischees: Wet Temptation in der Fürther Stadthalle. © Hans-Joachim Winckler



„Try to resist": Versuche zu widerstehen! Damit lockt der Veranstalter und mit elf nackten Männeroberkörpern. Kein Wunder also, dass die Mehrheit des Publikums an diesem Abend weiblich ist. Und, so schlüpfrig das auch anmuten mag, in der ersten Hälfte der Show von Wet Temptation ("Nasse Verlockung") bleibt alles unerwartet trocken. Denn den als Sensation angekündigten Tanz im Theaterregen wird es erst nach der Pause geben.

Es beginnt also mit einem Countdown, rote Zahlen flackern, die Spannung steigt. Und mit ihr die Erwartung. Mit der das ja bekanntlich so eine Sache ist. Ist die Erwartung hoch, kann man tief stürzen. Ist sie niedrig oder hat man keine, kann man nicht enttäuscht werden. Mit dem Anspruch ist es ähnlich. Welchen Maßstab also legt man an, um diese elf attraktiven Herren auf der Bühne und das, was sie tun, zu messen? Zweifellos, sie waren eine Augenweide. Und sie lieferten verschiedene Stile ab: Klassik, Jazz, Modern, Contemporary, Hip-Hop, Breakdance, Akrobatik. Souverän kombiniert, routiniert, Könner ihres Faches, zweifellos.

Ein bisschen Chippendale-Feeling

In eine neue Tanzdimension sind sie deswegen aber noch längst nicht vorgestoßen. Und der Vergleich mit den Chippendales hinkt ebenfalls. Auch wenn ein bisschen Chippendale-Feeling eingebaut war. Das waren denn auch die Momente, in denen das Publikum am lautesten johlte. Nur wirkte es so, als wären die Herren dabei nicht wirklich in ihrem Element. Aber um des kommerziellen Erfolges Willen, muss es Teil der Show sein. Müssen mindestens zwei Damen aus dem Publikum auf die Bühne geholt und umtanzt werden. Das wird erwartet.

Die erotisch-prickelnde Stimmung aber fehlte. Es wurde dann eher die Klamauk-Nummer. So tanzten die elf Charmeure in neonpinken und neongelben Badehosen. Als das Licht erlosch, leuchteten auf der Bühne nur noch ihre Hosen. Und dann - schwups - zogen sie die Höschen aus und wedelten sie wild umher. Die zweite auserwählte Dame bekam zum Schluss der Nummer eine Überraschung geschenkt: ein rotes Plüschherzchen.

Die Show war eine Aneinanderreihung einzelner Sequenzen, so dass kein großes Ganzes entstand. Aufgepeppt durch bunte Lichter. Ein roter Faden fehlte, stattdessen gab es viel Rotlicht. Und in der zweiten Hälfte Donnergrollen und endlich der versprochene Regen.

Außergewöhnlicher Regen, viel Klischeee

Das sah dann schon toll aus und war außergewöhnlich. Aber warum müssen sich Ivan, Sergej, Alexej und die anderen unbedingt die weißen Feinripphemden vom Leib reißen und sie im Flackerlicht umeinander schwingen? Mehr Klischee geht kaum. Funktionieren tut's trotzdem: Die Damen kreischen zwar auch jetzt nicht, aber sie johlen wieder. Und sie rufen „Ohhhh" und „Ahhh", als Sergej und Co. mehrfach große und kleine Herzchen in die Luft malen und Handküsse verteilen und Augenzwinkereien.

Tanzen tun sie natürlich auch, akrobatisch, rasant, atemlos. Damit das Wasser gut in Szene gesetzt wird, schlagen sie nun häufig ins kühle Nass, wirbeln es durch die Luft. Sie bewegen sich virtuos fließend, energisch. Sie unterhalten. Doch je länger es dauert, desto mehr ebbt die Energie ab, anstatt sich ins Unermessliche zu steigern und in ein fulminantes Finale zu münden.

Eine in den hinteren Reihen sitzende staatlich geprüfte Bühnenakrobatin johlt trotzdem. Weil sie weiß, was die Jungs auf der Bühne leisten und ihr Können wert schätzt. Sie bedauert, dass die Show seltsam flach bleibt, die Inszenierung zu oberflächlich und die Klamotten von der Kaufhausstange zu sein scheinen. Ihr fehlt das Flair, das gewisse Etwas. Andere Damen urteilen anders. „Super" heißt es da nach der Show und „gut gemacht - oder?".



Nina Daebel