Feinschmecker: Hohes Lob für zwei Fürther Lokale

Genussmagazin zählt einen Griechen und einen Spanier zu den besten ausländischen Restaurants in Deutschland - vor 40 Minuten

FÜRTH - Zwei Restaurants mit griechischer und spanischer Küche in Fürth haben es nun in einen neuen Führer mit Empfehlungen der Genuss-Zeitschrift „Der Feinschmecker“ geschafft.

Griechisch und spanisch lässt es sich in Fürth besonders authentisch speisen, sagen die Experten vom "Feinschmecker". © Edgar Pfrogner



Unter dem Titel „Deutschlands beste ausländische Restaurants 2017“ hat das Magazin aus Hamburg gezielt Betriebe aus elf Sparten unter die Lupe genommen. 270 davon in ganz Deutschland, die „eine gute landestypische Küche mit authentischen Gerichten bieten“, wurden in das kleine Kompendium aufgenommen.

Darunter finden sich das Restaurant „Penelope“ in der Moststraße („griechische Küche auf hohem Niveau“, „stets gut aufgelegter Service“) und das „La Tasca“ in der Friedrichstraße („raffinierte spanische Appetithäppchen“).

Als herausragende Asiaten empfiehlt „Der Feinschmecker“ das „Hiro Sakao“, das „House of India“ und das „Zen“ in Erlangen, in Nürnberg das „Ishihara“, das „Iu & On“ und das „O-Sha“.

fn