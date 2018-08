Ferienzeit: Hier bremsen Baustellen die Autofahrer

Der Sommer wird noch nach Kräften genutzt, um Straßen zu sanieren oder umzubauen — Theresienstraße ist zum zweiten Mal dicht - vor 25 Minuten

FÜRTH - Die Planer haben zuverlässig die Ferienwochen im Blick, wenn Straßen erneuert oder Verkehrsknoten umgebaut werden müssen. Auch die Sommerferien werden jetzt wieder genutzt. Ein Überblick für alle Daheimgebliebenen über die größten Baustellen in Stadt und Landkreis.

Kein Déjà-vu: Die Kreuzung Theresienstraße/Hirschenstraße ist seit Montag tatsächlich schon wieder gesperrt. Bis zum Ende der Ferien wird hier gearbeitet, bevor dann der nächste Abschnitt der Hirschenstraße saniert wird. Bereits Ende 2017 war die Kreuzung wegen Kanalarbeiten dicht. © Foto: Hans Winckler

In der Stadt Fürth

Pünktlich zum ersten Tag der Sommerferien war die Kreuzung Theresienstraße/Hirschenstraße komplett gesperrt, was manchem vorgekommen sein dürfte wie ein Déjà-vu. Tatsächlich war diese Stelle erst Ende 2017 wochenlang nicht passierbar, damals musste der Kanal im unteren Bereich der Hirschenstraße erneuert werden.

Im April begann dann die seit langem geplante Sanierung der Hirschenstraße (zwischen Rosenstraße und den Bahngleisen), die sich in Abschnitten vollzieht. Das Herzstück der westlichen Innenstadt bekommt dabei auch Bäume, mehr Parkbuchten und mehr Fahrrad-Stellplätze. Der Teil zwischen Max- und Marienstraße ist fertig und wurde gestern wieder für den Verkehr freigegeben. Zur Ferienzeit ist nun noch einmal die Kreuzung in der vielbefahrenen Theresienstraße dran: Hier sind noch "Abschlussarbeiten" zu erledigen, heißt es aus dem Tiefbauamt. Bis 10. September gibt es kein Durchkommen, die Umleitung ist ausgeschildert. Ab 3. September wird dann der Abschnitt zwischen der Theresien- und Badstraße zur Baustelle, bis kurz vor Weihnachten.

Gut vorankommen will man in den Ferien auch auf der zweiten großen städtischen Baustelle: an der Ludwigbrücke. Seit Juni werden Autofahrer hier, an einer der meistfrequentierten Stellen der Stadt, auf eine Geduldsprobe gestellt. Der Knoten wird – wie berichtet – umgebaut, um das Fortkommen aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Besonders profitieren aber soll der Öffentliche Personennahverkehr: Nach der Fertigstellung wird eine "Schleuse" mit Spezialampeln Bussen auf dem Weg von der Ludwigbrücke über die Henri-Dunant-Straße Vorrang einräumen. Damit will man den Busverkehr beschleunigen und Verspätungen entgegenwirken. Aber auch Radfahrer und Fußgänger sollen es künftig leichter haben, so sind etwa eine neue barrierefreie Querung und Schutzstreifen geplant. Die Umgestaltung verläuft in mehreren Phasen, die unterschiedliche Behinderungen mit sich bringen. Fertig sein will man auf jeden Fall vor der am 29. September beginnenden Michaelis-Kirchweih.

Auf Behinderungen stoßen Autofahrer daneben an einigen weiteren Stellen im Stadtgebiet. Noch eine ganze Weile hat die infra in der Hardstraße zu tun, wo die Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht werden. Die Arbeiten in dem zweieinhalb Kilometer langen Straßenstück zwischen Cadolzburger und Allensteiner Straße gehen in Etappen über die Bühne und werden mindestens bis Ende dieses Jahres dauern. Danach soll es in der Coseler Straße und der Königsberger Straße weitergehen. In der Flurstraße ist die infra noch bis Ende August mit Gas- und Wasserleitungsarbeiten beschäftigt. Die Sanierung des Wassernetzes in der Amalienstraße soll am 17. August beendet werden.

Geduld braucht es mitunter auch auf einer weiteren Hauptverkehrsader in Fürth: Auf der Schwabacher Straße, Ecke Karolinenstraße, verengt das Bauvorhaben eines privaten Investors die Fahrbahnen: Die Erlanger Firma GBI errichtet auf dem Areal der alten "Pechhüttn" 42 öffentlich geförderte Mietwohnungen.

Im Landkreis

Auch im Landkreis haben in den vergangenen Monaten mehrere größere Straßenbaumaßnahmen begonnen. Etwa an der B 8 zwischen Seukendorf und Horbach. Hier wird voraussichtlich bis Ende September die Fahrbahn Richtung Fürth erneuert, der Verkehr fließt in dieser Zeit auf einer Spur je Richtung. 2019 folgt die Sanierung der gegenüberliegenden Fahrbahn (Richtung Würzburg).

Die Schlosskreuzung an der B 14 bei Stein wird zurzeit einem umfangreichen Umbau unterzogen. Die Straßen werden erneuert, ein Radweg gebaut und neue Ampelanlagen installiert. Diese Verbesserungen sind fällig, um auf der hochfrequentierten Kreuzung mehr Sicherheit zu gewährleisten. Bis Ende Oktober sollen die Bauarbeiten noch mindestens dauern.

An der Staatsstraße 2245 in Großhabersdorf wird bis Mitte November die Neubachbrücke komplett neu gebaut, da die alte Brücke in die Jahre gekommen ist. Für den reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten ist die Staatsstraße gesperrt. Der Schwerlastverkehr muss den Ortskern großräumig umfahren.

Zwischen Seckendorf und Schwadermühle auf der Kreisstraße FÜ 2 werden die Radwege und die Straßenbeläge erneuert. Während die Beläge bereits fertig sind, kommt für die Radwege Mitte August das Finale.

Die Kreisstraße FÜ 22 in Weitersdorf wird unterdessen an die neue Eisenbahnbrücke angepasst. Dies kann noch bis Mai 2019 dauern.

Im September fällt dann der Startschuss für ein Großprojekt an der Staatsstraße 2409 zwischen Cadolzburg und Ammerndorf. Insgesamt werden im Streckenabschnitt 1,9 Kilometer saniert. Dabei soll – wie berichtet – auch die problematische Kurve bei Steinbach aufgeweitet und entschärft werden. Auch wenn die Arbeiten bis 2019 andauern, soll die Route im Winter befahrbar bleiben.

Auch nach den Ferien stehen Maßnahmen an: Ab Anfang Oktober werden an der Kreisstraße FÜ 17 bei Langenzenn und an der Kreisstraße FÜ 22 zwischen Weitersdorf und Anwanden Anpassungen an Straßen und Fußwegen gemacht. Der Verkehr wird an besagten Stellen zwar eingeschränkt, kann aber dennoch weiter fließen.

Claudia Ziob/Michael Huschke