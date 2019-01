Festtage ade - und wohin mit dem Christbaum?

FÜRTH/OBERASBACH - Wohin mit den Christbäumen, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben? Antworten auf diese Frage geben verschiedene Organisationen und die Stadt Fürth.

Christbaum © dpa/ Daniel Bockwoldt



So führt etwa das Jugendrotkreuz Burgfarrnbach am Samstag, 12. Januar, im westlichen Vorort eine Christbaumsammlung durch. Gegen einen Obolus von 3 Euro werden die Bäume von Zuhause abgeholt. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Roten Kreuzes vor Ort zugute. Die Bäume sollten ab 8 Uhr auf dem Gehweg bereitgestellt werden.

Auch der CVJM Unterasbach holt den Christbaum am Samstag, 12. Januar, von 9 bis 14 Uhr in Unterasbach, Kreutles, Petershöhe, in Teilen von Altenberg und Rehdorf gegen eine kleine Spende daheim ab. Er sollte bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar vor dem Haus platziert werden. Besonderer Service: Bei Bedarf wird auch beim Lösen aus dem Christbaumständer geholfen.

Wer noch Fragen hat, kann sich unter der Rufnummer 6 27 95 70 oder am Sammlungstag unter Tel. (0160) 98 13 19 37 melden. Die Spenden werden zu gleichen Teilen für die CVJM-Jugendarbeit und für die Arbeit des Vereins proMisson verwendet.

Die Stadt Fürth stellt bereits seit dem Mittwoch und noch bis zum 11. Januar folgende Plätze zur Verfügung, an denen ausgediente Christbäume abgelegt werden können:

Atzenhof: Buskehre (Insel); Bislohe: Blütenstraße, Insel gegenüber Hausnummer 27/29;

Burgfarrnbach: Geißäckerstraße, Ecke Moosweg (neben Altkleiderbehälter), Hintere Straße bei Farrnbachbrücke gegenüber Altglascontainer auf Grünstreifen, Hummelstraße zwischen Schule und Hausnummer 15 (vor den Bäumen), Kompostplatz (Breiter Steig);

Dambach: Lortzingstraße, Ecke Händelstraße (Eschenausteg), Zirndorfer Straße, Ecke Hasenstraße (beim Altglascontainer);

Eigenes Heim: Finkenschlag gegenüber Hausnummer 48/50 neben der Bushaltestelle, Vacher Straße beim Trafowerk, Einmündung Friedrich-Ebert-Straße zwischen Altglascontainer und Bushaltestelle, Robert-Koch-Straße, Ecke Virchowstraße am Grünstreifen;

Hardhöhe: Hardstraße gegenüber Hausnummer 65 (Eichenwäldchen), Gaußstraße gegenüber Hausnummer 51, Allensteiner Straße, Ecke Insterburger Straße (bei Bahnübergang);

Heilstättensiedlung: Am Europakanal, Rennweg (bei Altglascontainer rechts vor Absperrung), Am Eschenausteg gegenüber Einmündung Fröbelstraße (am Europakanal beim Altglascontainer), Coubertinstraße gegenüber Eingang TV Tennis Abteilung, Ecke Coubertinstraße und Am Europakanal (auf Grünfläche vor Parkplatz);

Herboldshof: Trafostation hinter Bahnübergang (Altglascontainer);

Innenstadt: Luisenstraße Willy-Brandt-Anlage gegenüber Hausnummer 52, Lindenhain bei Ludwigsbrücke (bei Litfaßsäule), Dr.-Mack-Straße an der Ecke Otto-Seeling-Promenade auf der Grünfläche, Weiherstraße an der Ecke Rosenstraße (Grünfläche vor dem Jüdischen Friedhof), Angerstraße gegenüber Kindergarten Hausnummer 21 (bei Litfaßsäule);

Mannhof: Nördlich der Stadelner Hauptstraße bei der Einmündung Annastraße (Straße zum Sportplatz);

Poppenreuth: Espanstraße an der Ecke An den Gärten (Grünfläche), Steinfeldweg Wendekehre, Steinfeldweg auf der Freifläche neben Steinfeldweg 40;

Ronhof: Kronacher Straße beim Altglascontainer auf der Grünfläche, Ronhofer Hauptstraße an der Ecke Seeackerstraße (Grünfläche); Ronwaldsiedlung: Ronwaldbunker (freier Platz Beim Korwinkel;

Stadeln: Kirchweihplatz bei Bushaltestelle an der Ecke Herboldshofer Straße und Bayernstraße, Stadelner Hauptstraße beim Friedhof (30 Meter vor der Ampel) gegenüber Firma Gmöhling, Stadelner Hard (bei Trafohäuschen links);

Südstadt: Fronmüllerstraße Hausnummer 182 auf Grünstreifen in der Mitte zwischen Leyher- und Höfener Straße, Flößaustraße bei der Stichstraße Frauenstraße an der linken Seite am Spielplatzschild, Kaiserstraße an der Ecke Austraße (Grünfläche), Ohmstraße auf dem Grünstreifen zur Amalienstraße, Dambacher Straße bei der westlichen Einmündung der Johannisstraße, Thomas-Mann-Straße an der Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße auf dem Grünstreifen beim Trafohäuschen gegenüber Hausnummer 10;

Unterfarrnbach: Unterfarrnbacher Straße am Kirchweihplatz, Hamburger Straße an der Ecke Hansastraße (beim Altglascontainer);

Unterfürberg: Grünfläche an der Ecke Baumfeldweg und Unterfürberger Straße;

Vach: Flexdorfer Straße (beim Altglascontainer), Holunderweg gegenüber Hausnummer 2 a am Eingang zum Kinderspielplatz, Herzogenauracher Straße an der Ecke Lohstraße (Grünfläche);

Westvorstadt: Parkstraße gegenüber Hausnummer 20 (links neben dem Altglascontainer).

